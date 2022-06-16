近期5套電影介紹！光年正傳／失驚無神闖謎城／全謊位作戰／被消失的凶案／回到戀愛終結時

光年正傳

追溯巴斯光年玩具的英雄起源故事。這位傳奇的太空戰士在一次飛行任務中，因意外與隊員被迫降在一個距離地球420萬光年的危險星球上。巴斯光年努力嘗試穿越時空重返地球，在一次又一次的飛行試驗中，幸得可愛機械貓襪仔全力協助，仲有幾個搞鬼雜牌軍拍住上穿梭太空。豈料死敵索克天王為了一個神秘目的突然現身，率領邪惡機械人兵團步步進逼大開殺戒！

賣點︰呢套戲，1995年嘅安仔睇完之後，收到巴斯光年公仔做禮物，開啟咗《反斗奇兵》嘅世界。前傳，原來可以咁拍。

失驚無神闖謎城

女作家羅莉達莎治（珊迪娜布洛）性格孤僻但才華橫溢，她筆下的浪漫冒險小說寫盡異國風情，長踞暢銷書榜。可能情節過於逼真，她與小說封面男模艾倫（卓寧泰坦）為新書巡迴宣傳時，竟被貪心富豪（丹尼爾烈格夫）綁架，希望由她引路，找到小說裡所描述的神秘寶藏。一直不甘於做紙上英雄的艾倫，頓時把自己當正是小說中的男主角「達舒」，決定闖入叢林，憑一己之力英雄救美！這對平時「紙上談兵」的拍檔，最終如何戰勝重重危難，安全走畢這趟真實的歷險之旅？

賣點︰落雨絲濕嘅日子好需要睇呢啲口賤打鬥驚險愛情樣樣有啲嘅娛樂片，更何況失驚無神有Brad Pitt?!

全謊位作戰

1943年二戰時期，英國為了收復希特拉所統佔的歐洲地區，執行了一場由邱吉爾親自授權的破天荒誘敵行動！兩位軍情五處的特務，海軍少校伊雲（哥連費夫 飾）和空軍上尉查理斯（馬修麥費狄恩 飾）提出了一個異想天開的戰略：借用一具偽造浮屍，一個假軍官身份，一封造假密函，試圖轉移德國納粹軍的視線，令納粹黨由西西里撤軍到希臘後，出動大軍突擊意大利！為了讓歐洲以至世界脫離法西斯的魔爪，這場「肉餡行動」成為盟軍的最後希望…… 誓要拯救無數生命，改變全人類的命運！

賣點︰英國片，論劇本敘事技巧，紮實過唔少荷里活大片。歷史上唔起眼嘅一段，但係改寫無數人嘅命運，占士邦都因為呢件事而誕生！

被消失的凶案

跨國販毒調查科警長駱英財（張兆輝 飾）被捲入受賄事件，被上司馬文超（任達華 飾）調至地方警署，由重案組督察張嘉茵（邵美琪 飾）手上接手調查一宗屍體發現案件。死者胡英勇（何華超 飾）屍體被維修工人在舊樓重建工程中發現，死去已經八年。駱英財鎖定嫌疑犯為爛面超（洪天明 飾），及死者妻子言鳳萍（陳靜 飾），二人犯案動機通姦殺人。案件被律政署高級檢控官山度士（Joe Junior 飾）質疑。死者生前無惡不作，涉及強姦、迷姦、販毒及勒索，更觸及駱英財與黑幫大佬肥威（林雪 飾）的一些不可告人的勾當。在山度士質問下，駱英財由查案者而變為被調查者。到最後許多令人奇怪的情節不斷從駱英財的口供裡頭展現。究竟誰才是真正的殺人兇手？駱英財又是否誣陷好人？又到了最後為何此件案件無緣無故成為一件懸案？究竟是誰人將這一件凶案消失？

賣點︰羅守耀導演作品。

回到戀愛終結時

2021年7月26日，佐伯照生(池松壮亮 飾)迎接34歲生日，起床後慣常地為仙人掌澆水，身體隨着收音機音樂擺動，就算是生日，身為燈光師的他仍如常工作，照亮台上每一位舞者。同一天，的士司機葉(伊藤沙莉 飾)駕駛着的士在疫情下的東京夜路上行駛。途中，葉跟着乘客下車，突然被不知從何處傳來的踏步聲吸引，葉不知不覺走到聲音的源頭，竟看見正在台上起舞的照生。 時間年復一年倒退，電影刻劃照生和葉的愛情起點及相遇一刻，與兩人一起「回到戀愛終結時」。

賣點︰都係嗰句 － 東京呀！東京！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載