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娛樂
2023-12-01 15:15:15

近藤真彥澳門演唱會｜將以夕陽之歌、夢斷等金曲與樂迷開心過聖誕節(附詳情)

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近藤真彥澳門演唱會｜準備以夕陽之歌、夢斷等金曲與樂迷開心過聖誕節(附詳情)

近藤真彥澳門演唱會｜準備以夕陽之歌、夢斷等金曲與樂迷開心過聖誕節(附詳情)

闊別香港、澳門舞台多年，日本殿堂級歌手男神 - 近藤真彥Matchy將於今年聖誕前夕12月23日，於澳門美高梅與港澳粉絲重聚，舉行一場的《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》。首度在澳門舉行演唱會的Matchy表示自己一直以來都好掛念港澳粉絲的熱情，自己亦十分期待再次與大家見面，用大家耳熟能詳的熱門歌曲，包括：《夕陽之歌》、《夢絆》、《Sneaker Blues 》、《悠然銀光中》等， 與大家歡度聖誕節。

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近藤真彦原想在香港演唱

出道超過40年的近藤真彦 ，明年7月19日就會「登六」，Matchy為此隆重其事，特意舉辦為期一年的日本全國巡迴演唱會《近藤真彦 ライブ2023-2024 KANREKI DASH M5K9》，與大家開生日派對。Matchy想到多年來港澳樂迷支持，加上過去疫情關係，遲遲未能與大家見面，Matchy於今次演唱會亦希望在香港舉行，但因場地問題，故選址到鄰近香港的澳門美高梅與大家歡度聖誕。

Matchy十分期待可以與樂迷再次會面，亦為再次重遊澳門感興奮，分享道：「已經是很久以前到過澳門幾個世界遺產等的地方，感覺氣氛很好，希望可快點到澳門，我亦十分喜歡澳門的夜晚。我記得之前去了一座古舊建築𥚃吃葡國菜，印象是非常好吃。」，未知今次Matchy再次帶同家人重返舊地食聖誕大餐，會否別有一番風味！ 

近藤真彥澳門演唱會｜舉行日期是12月23日

近藤真彥澳門演唱會｜舉行日期是12月23日

今次演唱會歌單安排上，Matchy以歌會友，用多首經典金曲與大家重逢。過去多年Matchy的金曲一直備受各地國際巨星歌手們喜愛，其中被改編高達15個版本的《夕焼けの歌》，廣東話版本便有4個，包括：已故天后梅艷芳的《夕陽之歌》、陳慧嫻的《千千闋歌》、Blue Jeans 的《無聊時候》及張智霖和許秋怡的《夢斷》 。此外，其他廣為港澳樂迷琅琅上口的熱門K歌, 如梅艷芳的《愛將》、羅文的《Just For You》、郭小霖的《愛情蝙蝠俠》、草蜢的《再見七月》等，都是改編自Matchy的歌曲！今次澳門演唱會，Matchy更會聯同同日本樂隊成員傾力演出，同時亦請來他的相識多年的好拍檔野村義擔任結他手。Matchy與野村情同家人，感道：「野村是我10多歲時認識如親友般的好友。第一次演出的電視劇也是跟他一起，大家更是中學同班同學。在日本非常有實力和知名的結他手，在舞台上也是一直支持我音樂表演的好拍檔。」，揚言自己、野村及樂隊將傾力演出，誓與大家過不一樣的聖誕。

問到Matchy於完show後留澳𣈱遊，Matchy表示自己需馬不停蹄地返回大阪進行聖誕演出，但亦已經安排家人一同到澳，一同感受澳門熱情與聖誕。其後，再一併返回東京及大阪，享受三重聖誕。

Klook.com

近藤真彥澳門演唱會《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》

日期：2023年12月23日

時間：晚上8點

地點：美高梅劇院-美獅美高梅

票價：MOP/HK $1988/$1388/$888/$688

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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