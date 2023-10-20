近藤真彥迎接「登六」首於澳門開騷 相隔12年再會港澳歌迷

香港心水場地已爆滿

Matchy 現正忙於《近藤真彦 ライブ2023-2024 KANREKI DASH M5K9》日本全國巡迴演唱會，被問到澳門站後會否轉到香港舉行，他表示，「記得對上次香港演唱會已經是12年前，上個月到香港出席朋友活動，都只是見到少部份香港Fans，好掛住大家。但香港演唱會場地有點難租，心水場地更加一早爆滿，最後想到澳門，好近香港又多美食，希望方便到香港Fans。」Matchy深受香港歌手愛戴，不少人氣樂曲都被改編成為熱門金曲，其中《夕焼けの歌》更是被改編高達15個版本，而廣東話版本正是由已故天后梅艷芳的《夕陽之歌》，有見及此， Matchy 將於今次澳門演唱會，聯同日本樂隊成員傾力演出，同時請來他的好拍檔野村義男擔任結他手。演出將包括多首由不同海外歌手改編過的 Matchy歌曲，一起回味這些大家耳熟能詳的經典旋律。

近藤真彥《 Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao 》：

日期：2023年12月23日

時間：晚上8點

地點：美高梅劇院-美獅美高梅

票價：MOP/HK $1988/$1388/$888/$688

售票方法：

10月25日BOOKYAY優先訂票

10月27日美高梅官網、售票處公開發售

BOOKYAY優先訂票網站：：http://www.bookyay.com

美高梅官網網站：https://www.mgm.mo/zh-hant/cotai/entertainment