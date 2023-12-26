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娛樂
2023-12-26 12:00:00

近藤真彥12年後與港澳Fans重聚 ⻄裝變出「香港」二字答謝Fans

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12年沒有會港澳歌迷，Matchy與團隊自然也花盡心思。

80年代日本殿堂級歌手男神近藤真彥Matchy於本月23日，首次在澳門舉辦演唱會《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》，這次是Matchy相隔12年再度踏上舞台 與港澳粉絲重聚，Matchy專程送上魔術小驚喜，打開裝褸變出「香港」二字外，在 聽到台下觀眾掌聲及歡呼聲時直言好感動想哭了。

 

12年沒有會港澳歌迷，Matchy與團隊自然也花盡心思。

為慶祝明年「登六」，Matchy正在忙於在日本舉行巡迴演唱，但因早前到港出席朋友連炎輝生日會時，重遇很多香港Fans，最後決定選擇在聖誕節前開騷與港澳Fans聚。他在個唱上以一身閃粉紅裝出場，並唱出《Made in Japan》，唱畢便以廣東話和大家打招呼:「我返嚟喇，我係近藤真彥，今晚(23)會由我出道的歌開始唱起。」

另外，Matchy在歌與歌之間又不時與觀眾分享，當中特別感謝歌迷一直的不離不棄: 「我17歲入行唱歌，一直都遇到好多好作品，每首歌都是我的寶藏，而到我這個年紀 還可以唱歌，更沒想過還可以在澳門唱，好多謝大家的支持，多謝香港及澳門 Fans。」Matchyshow因需趕返大阪進行聖誕演出未能與家人多留澳門幾天，但笑言與家人卻因而過了一個三重聖誕，說:23日在澳門感受到港澳Fans的熱情，24日則與家人返回東京及大阪，同時享受到三個地方的不同聖誕。」 

 

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