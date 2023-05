迪士尼動畫迎來100周年 新作《WISH》公開首支預告

《WISH》講述17歲女主角Asha為了拯救族群,向天誠心許願,獲得擁有無限宇宙能量的Star回應,聯同一隻穿睡衣的山羊華倫天奴,一起展開一場「願望成真」大歷險!當勇敢的人類遇上來自星星的魔法,神奇的事情就會發生!延續迪士尼一貫的魔幻風格,以有趣的故事和角色、震撼視覺的頂尖CG、賞心悅目的場景和服飾,加上難忘的歌曲,相信大人細路都會睇得開心,找到各自的星願。

金像女星大展歌喉

《WISH》首支預告近日曝光, Asha與寵物小山羊華倫天奴生活在夢想之地,正準備將願望交給擁有神奇力量的邪惡國王King Magnifico。在穿梭在這片領土期間,Asha的願望召喚了一顆從天而降,擁有無限宇宙能量的Star。而小山羊華倫天奴更因嚐了Star灑降的神奇粉末,而獲得說話能力。預告更配上聲演女主角Asha的金像女星亞莉安娜狄寶絲(Ariana DeBose)演唱的全新歌曲《The Wish》,這是Julia Michaels及Benjamin Rice為動畫所創作的幾首新曲之一。原裝英語版請來《西城故事》(West Side Story)女星亞莉安娜狄寶絲 聲演女主角Asha,以及荷李活型男基斯派恩(Chris Pine)替國王King Magnifico配音。 《WISH》由《魔雪奇緣》系列金像導演Chris Buck聯同《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)創作人Fawn Veerasunthorn執導,帶領觀眾走進位於伊比利亞半島的夢幻之地Rosas。導演Chris Buck透露:「故事的女主角Asha住在被稱為願望王國的Rosas,人們從四面八方慕名而來,將他們的願望交給承諾能夠實現最深切渴望的神奇國王King Magnifico。但是,只有他能夠決定哪些願望會在何時實現。」另一位導演Fawn Veerasunthorn補充:「在迪士尼動畫的100年歷史之中,我們受到許多標誌性的電影所啟發,尤其是擁有夢想以及有一種渴望能將其實現的力量與信念的故事。我們十分慶幸能夠以《WISH》的故事與人物來向這些經典致敬。」《WISH》安排年底於大銀幕獻映。