迪士尼大地震 前CEO回巢 現任衰呢2單大嘢要敗走？

早排講咗好多片商華納嘅人事調動，即使唔係行內人，當係故事咁睇都夠有趣。估唔到華納對手嘅迪士尼都爆出一單高層大地震，簡稱「阿Bob換阿Bob」。

是咁的，迪士尼宣布2年前退休嘅前CEO Bob Iger回朝，而原本接替Bob Iger坐呢個位嘅另一個Bob（Bob Chapek）就會退下來。

話說2020年2月， 喺「迪記」做咗47年嘅Bob Iger終於退休，用得「終於」2個字係因為Bob Iger一直都搵唔到人接棒。而最後成為迪士尼話事人嘅Bob Chapek，無論係電影行業或者金融界，都對佢唔多熟悉，因為Bob Chapek係做開樂園同消費品事務，最多都係兼任埋迪士尼發行及家庭影院嘅總裁。對於做電影起家嘅「迪記」而言，又真係幾唔夾，於是喺行內吃得開嘅Bob Iger好多時都俾人問幾時返嚟做。

一上任就撞正新冠

Bob Chapek或者運氣唔多好，一上任就撞正新冠疫情，要決定樂園是否運作，電影係咪要改期等。本來佢應對疫情嘅策略都做得唔錯，但後來越來越多大鑊嘢，例如佛羅里達州限制向幼兒至3年級學童講解性取向及性別認同嘅Don’t Say Gay法案，Bob Chapek處理差劣令員工同佛羅里達州州長即使唔同取態，但係都一致鬧爆迪士尼。而因為疫情關係，Bob Chapek將Marvel嘅《黑寡婦》放上Disney＋優先播放，結果令女主角Scarlett Johansson 告上法庭，因為咁做會影響電影票房，亦即係佢份分紅。再加上Bob Chapek主政期間，Toy Story系列分支《光年正傳》票房麻麻，加埋加埋都足以要執定包袱。奇就奇在今年6月先至同Bob Chapek續約，咁好大機會係呢期先有人打動到「舊Bob」出山嘞。

至於Bob Iger就會有2年任期，任務之一係搵接班人，吖……之前搵咗咁多年，搵到一個做咗2年就發覺唔妥，會唔會其實係Bob Iger相人方面…有…啲…事呢？

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