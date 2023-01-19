迪士尼新CEO做到嘢？Marvel電影3年半後重返中國內地市場

係內地政府為咗救返因為疫情而進入寒冬嘅戲院業，定係迪士尼換咗CEO上場真係有用？事隔3年半，漫威電影終於重返中國市場！外媒Deadline報導，MCU嘅《黑豹2:瓦干達萬歲》將於2月7日喺內地上映，而作為開啟第5階段嘅《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》則與北美同步於2月17日上映。

對上一套喺大陸上映嘅漫威電影已經係2019年嘅《蜘蛛俠：決戰千里》，成個第4階段包括《黑寡婦》、《蜘蛛俠：不戰無歸》、《奇異博士：失控多元宇宙》、《雷神奇俠4:愛與雷霆》全部無影。由梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉等主演嘅《尚氣：十環幫傳奇》及由金像導演趙婷執導嘅《永恆族》，兩套分別因為「辱華」同「講真話」而上映無望！

Bob Iger回巢 內地即上2套漫威

Disney上手CEO Bob Chapek曾豪言Marvel無咗大陸市場都一樣有好成績，而且有更多創作自由，不過Disney班股東明顯唔同意，召返過緊退休生活嘅Bob Iger出山再次接管Disney業務。Iger退休前掌管Disney 15年，相信同大陸政府關係相當良好，一回巢即刻搭通大陸票倉，連上2套漫威電影！

不過又唔止Disney要錢，內地成個戲院業務亦相當低迷，因為防疫措施令票房收入比上年跌至少36%。2022年唯一一套外語大片《阿凡達：水之道》都未能救市，以為內地觀眾餓咗咁耐無西片睇，一定會收得？點知《阿》搵埋章子怡配音都只係收得12億人仔，大跌眼鏡！

放寬防疫後票房仍慘淡

現時解除防疫限制亦幫唔到幾多，票房似乎不升反跌，賀歲超級檔年年都有一套戲收至少幾十億。今年片單唔弱，有大IP、大導演作品又有人氣演員《滿江紅》、《無名》、《流浪地球2》等電影上映。不過幾套預售加埋剛剛過億，同往年《唐人街探案3》一套預售都過6億差天共地！又睇下漫威重返內地市場後，可唔可以再創票房紀錄。

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