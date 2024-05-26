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娛樂
2024-05-26 18:02:18

迪士尼《世界真細小》作曲家Richard M. Sherman離世

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迪士尼一代作曲家Richard M. Sherman離世。

迪士尼一代作曲家Richard M. Sherman離世。

大人小朋友一定聽過的迪士尼代表歌曲《It’s a Small World(After All)(港譯：世界真細小)作曲家Richard M. Sherman，美國時間周六在比華利山的醫院離世，終年95歲。迪士尼發聲明表示：「世世代代的電影觀眾和主題樂園遊客，一直透過Richard M. Sherman的經典歌曲來認識迪士尼世界。即使是今日，Sherman Brothers仍是迪士尼歡樂的精髓。」Richard M. Sherman的哥哥Robert也是《世界真細小》作曲家，他12年前在倫敦離世。

Sherman Brothers為《歡樂滿人間》贏得多個奧斯卡、格林美獎。

Sherman Brothers為《歡樂滿人間》贏得多個奧斯卡、格林美獎。

相信好多人在迪士尼的小小世界旅程也聽《世界真細小》。

相信好多人在迪士尼的小小世界旅程也聽《世界真細小》。

兩獲奧斯卡 200首作品

RobertRichard在六十年代獲迪士尼聘任專屬作曲家，1964年創作《世界真細小》令他們事業起飛，歌曲在紐約世界博物會的遊船項目首次發表，遊客在旅途中邊聽邊哼音樂，歌曲更放在迪士尼主題樂園的遊戲設施，令全球也認識《世界真細小》。兩兄弟為1964年電影《歡樂滿人間》(Mary Poppins)作曲，贏得奧斯卡最佳歌曲和配樂獎，同時再獲格林美最佳電影和配樂獎。RobertRichard創作多首耳熟能詳歌曲，包括《I Wanna Be Like You》等超過200首作品。

Sherman Brothers為迪士尼寫下光輝歷史。

Sherman Brothers為迪士尼寫下光輝歷史。

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