迪士尼19歲小鮮肉Santi拍處男廣告 謙稱唔夠George@P1X3L靚仔

Dee哥表示：「譚仔姐姐們風趣幽默，譚仔話跟我的港普有異曲同功之妙，笑料百出。最難忘是有一場譚仔姐姐要用雙手夾住我的臉來講對白，事前擔心她會太輕手而NG，便提醍她大力一點才更像真，豈料姐姐真的超大力拍我的臉，整個人立刻Chill爽晒，哈哈！」既然是ERROR副隊長，Dee哥當然要將新品推介給三位兄弟，尤其「食神隊長」肥仔同樣是「米線控」。他說：「平時ERROR飯局一定由肥仔話事，因為他是食神，對美食相當執著，若我們挑選了一間他覺得不好吃的餐廳，肥仔會立即拍拍屁股離開！」談到首次合作的小鮮肉Santi，Dee哥表示：「想不到Santi只得19歲！因為他的領悟力很高，而且有鏡頭觸覺，性格相當有趣，熱衷分享，真的年輕有為，前途無可限量。」至於處男下海首次於鏡頭前演戲的Santi，對拍攝過程十分好奇，大呼好玩：「多謝Dee哥的照顧及提點，他是一位很好的前輩，而且相當搞笑，雖然語言不算相通，但單是身體語言與眼神已令我笑個不停。」對於在社交平台爆紅，甚至被封為「真人版王子」，以及酷似人氣青春偶像P1X3L成員George(歐鎮灝)，Santi謙虛地說：「多謝大家抬舉，其實我只是長得順眼而已，王子則太浮誇了，因為大家說我長得像George，於是我便去找尋他的社交平台，發現他比我好看多了，而且能歌善舞，所以我也會努力自我增值，首先學好中文，學好廣東話與普通話，希望增強語文能力跟大家溝通，將來到譚仔點餐也更方便，第一階段目標是親自用廣東話點『牛脷‧釀豆腐配胡椒鮮番茄湯米線』，我會努力！」