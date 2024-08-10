迪士尼D23大曬冷 《玩轉腦朋友》外傳動畫劇Disney+上架

每兩年舉行一次一連三天的迪士尼全球粉絲大會D23，香港時間今早在加州迪士尼樂園旁的安那罕會議中心超過2萬多坪的展場盛大揭幕，首天重點是在過萬現場粉絲面前將迪士尼旗下的電影、串流劇集新作大曬冷，由《反斗奇兵5》、《阿凡達3》、《獅子王：木法沙》、真人版《白雪公主》到《玩轉腦朋友》外傳動畫劇集，再到《星球大戰》新作等等的最新消息及片段，令粉絲目不暇給。

安排今年12月5日香港上映的《魔海奇緣2》（Moana 2) 最新預告片曝光，海島少女慕安娜 (Moana) 和半神半人英雄茂宜 (Maui) 又再出海歷險，場面及視覺特效更壯觀！《優獸大都會2》（Zootopia 2）闊別9年將於明年上映，一班優獸角色在D23大會上玩轉迪士尼熱賣作品電影海報，包括化身成《死侍與狼人》！萬眾期待的《冰雪奇緣3》（Frozen 3）亦正式公佈會在2027年上映，會上率先披露了概念美術圖及前導預告。