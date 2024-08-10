迪士尼D23大曬冷 《玩轉腦朋友》外傳動畫劇Disney+上架

每兩年舉行一次一連三天的迪士尼全球粉絲大會D23，香港時間今早在加州迪士尼樂園旁的安那罕會議中心超過2萬多坪的展場盛大揭幕，首天重點是在過萬現場粉絲面前將迪士尼旗下的電影、串流劇集新作大曬冷，由《反斗奇兵5》、《阿凡達3》、《獅子王：木法沙》、真人版《白雪公主》到《玩轉腦朋友》外傳動畫劇集，再到《星球大戰》新作等等的最新消息及片段，令粉絲目不暇給。
安排今年12月5日香港上映的《魔海奇緣2》（Moana 2) 最新預告片曝光，海島少女慕安娜 (Moana) 和半神半人英雄茂宜 (Maui) 又再出海歷險，場面及視覺特效更壯觀！《優獸大都會2》（Zootopia 2）闊別9年將於明年上映，一班優獸角色在D23大會上玩轉迪士尼熱賣作品電影海報，包括化身成《死侍與狼人》！萬眾期待的《冰雪奇緣3》（Frozen 3）亦正式公佈會在2027年上映，會上率先披露了概念美術圖及前導預告。
彼思動畫方面，乘着《玩轉腦朋友2》全球票房衝破10億美元的熱潮，公司在D23宣布將推出《玩轉腦朋友》外傳動畫劇集《Dream Productions》，將大愛全球觀眾喜愛的腦朋友帶入屋，定於明年在Disney＋上線的，故事聚焦於女主角 Riley 的夢境，絕對令「腦朋友」粉絲期待！
今年D23另一重點是2026年夏天上映的《反斗奇兵5》最新消息，現場率先披露了概念美術圖及前導預告，今集故事講一班反斗奇兵被電子產品取代大受冷落外，胡迪將以特別方式與巴斯光年團聚，D23巨大舞台背景更出現巴斯光年軍團向觀眾致敬。彼思亦公布導演Brad Bird正準備大受不同年齡層觀眾喜愛的《超人特工隊3》（Incredibles 3）。
此外，彼思還發表了多部原創新動畫消息，包括明年夏天上映太空科幻動畫片《Elio》及2026年上映、講述少女主角意識進入機械河狸的奇幻動畫電影《Hopper》。今年12月還會有彼思首部原創動畫影集《贏定輸》(Win Or Lose)會在Disney＋上線，明日的D23會放映頭兩集，讓幸運觀眾先睹為快。