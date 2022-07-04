迷你兵團2 | 打破美國國慶長周末票房紀錄 疫後電影市道反彈

過咗兩年新冠疫情停頓期，北美地區觀眾迎接全面解封嘅暑假，一家大細入場睇戲嘅歡樂時光返晒嚟。剛過去周末喺北美開畫嘅動畫片《迷你兵團2》食正呢個時機，未計星期一國慶假期已經收破1億美金（下同），估計全個假期後票房會去到1億2800萬，好大機會打破2011年《變形金剛：黑月降臨》1億1600萬紀錄，亦打破7年前上一集《迷你兵團》嘅開畫成績。

美加兩地逐步重新開放之後，電影票房越來越好，今年6月美國總票房收入有9億8500萬，比去年同月升咗一倍有多，雖然同疫情前每年6月起碼10億嘅數字仲有距離，但已經係好兆頭。今個美國國慶長假票房總收入，預計有2億5000萬，應該打破到歷年紀錄。

《迷你兵團2》主打合家歡，一家幾口入場當然冇得輸。反觀迪士尼嘅《光年正傳》，定位似係成年人的童話多過俾小朋友睇，票房當堂比下去，過埋呢個禮拜先僅僅過一億，同以往迪士尼作品相比的確唔多亮麗。

有人愁亦有人歡喜，《壯志凌雲︰獨行俠》上咗畫超過一個月，呢個周末仲有3250萬收，北美票房已經近5億半，全球總收11億以上。湯告魯斯應該諗唔到反應咁好，可以打敗至今全球票房有8億幾嘅《侏羅紀世界：統治霸權》。

大片以外，小本製作嘅驚慄片《接駁靈聲》成功鋸大樹，北美收入近5千萬，而成本只係2千萬咋！仲未計外地票房，加埋串流等收益，相當和味。

▼《光年正傳》

▼《壯志凌雲︰獨行俠》

▼《侏羅紀世界：統治霸權》

原文刊登於 Yahoo 電影LOL，am730獲授權轉載