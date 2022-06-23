熱門搜尋:
C觀點 李家超班子 疫苗通行證 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
娛樂
2022-06-23 08:00:00

迷你兵團2｜楊紫瓊加盟獻聲 郁身郁勢聲演Minions師父

分享：
《迷你兵團2》重回犀利哥的崛起前的七十年代。 楊紫瓊為英語版《迷你兵團2》獻聲，聲演功夫高手Master Chow。

動畫電影《迷你兵團2(Minions : The Rise of Gru) 將帶大家回到七十年代，見證犀利哥的崛起前如何遇上迷你兵團，並加入功夫元素，英語版更邀得楊紫瓊加盟配音，聲演已收山的功夫大師Master Chow。電影將於6月29日上映。

居於三藩市的唐人街的Master Chow，經營針灸店，看似是弱質女流，卻施展出前所未見的看家本領，從Wild Knuckles差遣的一班惡霸手上拯救迷你兵團。迷你兵團被她的才華震懾，渴望能拜師學功夫，可以去打救犀利哥。只想治療人而非傷害人的Master Chow，起初一口拒絕，不過看到迷你兵團對功夫一竅不通，最後答應。

楊紫瓊配音耍功夫

導演凱爾巴達對於獲楊紫瓊加盟，大感高興，他表示：「不只是因為楊紫瓊是經驗豐富的動作巨星，更因她擁有一把感性的聲音。」楊紫瓊很享受跟導演一起發展Master Chow的聲線，由於動畫電影的揣摩和建立角色過程，與真人電影有有分別，今次有很大空間去嘗試不同的發音、節奏和語調，這令我更仔細地留意自己的說話方式，在不同情況下用不同的方法和強度說話。，是個有趣好玩的體驗。」

楊紫瓊更將一副好身手融入配音過程，「如果我真的把戲演出來而不只是配音，會更容易投入角色，所以我在錄音室裡會郁身郁勢，只要想像一下Master Chow有多少動作場面，就知道我有多大動作，看著我配音的人應該會覺得很搞笑。」
 

犀利哥被一班惡霸困禁錮。 Minions為了拯救犀利哥，臨急拜師學功夫。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受