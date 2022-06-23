迷你兵團2｜楊紫瓊加盟聲演Minions師父 將功夫融入配音過程

居於三藩市的唐人街的Master Chow，經營針灸店，看似是弱質女流，卻施展出前所未見的看家本領，從Wild Knuckles差遣的一班惡霸手上拯救迷你兵團。迷你兵團被她的才華震懾，渴望能拜師學功夫，可以去打救犀利哥。只想治療人而非傷害人的Master Chow，起初一口拒絕，不過看到迷你兵團對功夫一竅不通，最後答應。

配音耍功夫

導演凱爾巴達對於獲楊紫瓊加盟，大感高興，他表示：「不只是因為楊紫瓊是經驗豐富的動作巨星，更因她擁有一把感性的聲音。」楊紫瓊很享受跟導演一起發展Master Chow的聲線，由於動畫電影的揣摩和建立角色過程，與真人電影有有分別，今次有很大空間去嘗試不同的發音、節奏和語調，這令我更仔細地留意自己的說話方式，在不同情況下用不同的方法和強度說話。，是個有趣好玩的體驗。」

楊紫瓊更將一副好身手融入配音過程，「如果我真的把戲演出來而不只是配音，會更容易投入角色，所以我在錄音室裡會郁身郁勢，只要想像一下Master Chow有多少動作場面，就知道我有多大動作，看著我配音的人應該會覺得很搞笑。」

