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娛樂
2024-03-21 19:32:43

追平Taylor Swift紀錄 Ariana Grande新專輯空降Billboard 5榜冠軍

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Ariana Grande新專輯及歌曲登Billboard各榜冠軍。

Ariana Grande新專輯及歌曲登Billboard各榜冠軍。

天后Taylor Swift近年聲勢無人能擋，近乎天下無敵，能與她平起平坐之人少之又少，另一天后Ariana Grande就剛剛做到。Ariana新專輯《eternal sunshine》與專輯內同名歌曲於38日全球推出，美國Billboard今日公布成績。《eternal sunshine》一舉空降Billboard各大排名榜冠軍，包括Billboard Hit 100200Global 200Artist 100Top Album Sales，追平Taylor Swift登冠紀錄，亦是Billboard史上第4位有此成績的歌手。

Ariana新專輯成績追平Taylor Swift紀錄。

Ariana新專輯成績追平Taylor Swift紀錄。

Ariana節目含色情成分

現時在MAX頻道播出節目《Quiet On SetThe Dark Side Of Kids》，重播90年代電視節目的黑暗面，包括未紅的Ariana客串的年輕人節目。當年，Ariana參與演出節目《icarly》中扮演小貓，浸在浴缸中被兩位主持沖涼。雖然Ariana有穿衣服，但被男主持扯起身體洗腳。片段播出後引來網民炮轟，批評當時製作人心懷不軌，令少女被辱吸引收視。製作人今日就事件道歉，電視台亦會調查事件。至於Ariana暫未有回應。

90年代的Ariana扮貓沖涼參演節目。

90年代的Ariana扮貓沖涼參演節目。

網民轟男、女主持亂摸浸在水中的Ariana。

網民轟男、女主持亂摸浸在水中的Ariana。

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