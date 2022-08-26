送荃灣豬肉佬阿威閃卡惹網民不滿 品牌疑割席跪低氹返Jeffrey粉絲：男神只得一個

荃灣豬肉佬阿威（劉宋威）自除口罩揭真面目後，有指因而流失唔少粉絲，阿威就喺手臂紋上「威威豬」以冧住一班粉絲，不過似乎人氣已經無之前咁勁。近日密實袋公司為阿威推出限量閃卡卻惹起網民不滿，斥品牌點解唔起用代言人Jeffrey魏浚笙。結果，密實袋公司疑似跪低變陣。

阿威張閃卡「睇到有PTSD」

阿威張閃卡其實極有誠意，除咗限量100張，阿威更加擺出「手指心」動作並印有燙金簽名；不過，網民似乎唔賣帳，唔單止喺買賣平台見到有人以15元放售，一班網民仲湧到「佳能」專頁留言：「請問點退回豬肉威嘅卡？」、「睇完就有PTSD」、「送嚿豬肉好過」、「見到張卡反而唔想買」、「有冇得退貨呀？」等等，仲提到從此唔買其產品。

密實哥啊正好match

唔知係咪密實袋公司想及時解決呢場公關災難，搵嚟黃正宜（阿正）拍新宣傳片，出PO話：「我哋都聽到大家嘅聲音，就係男神只得一個，佢只會係密實哥！！！密實哥咁靚仔，真係好想得到佢！不過想俘虜男神嘅心，首先要識得俘虜佢個肚！阿正教大家用愛心魔法整大大條法包三文治畀密實哥食啦，保證佢食完返唔到轉頭點都黐實你啦！記得整嘅時候要喺心入面諗住男神，咁就法力加倍～你都試下用愛心閃光彈俘虜男神嘅心，順便閃爆附近嘅單身狗啦（戴返副黑超先）！」

網民對此表示支持：「實哥同啊正真係好match」、「支持Jeffrey」等等。不過，都有網民繼續唔收貨，直言「佳能」呢個行為已經無咩用：「用過豬肉威代言，好難翻身了佳能」、「但威威閃卡，已全部入哂落保鮮紙、密實袋，你買返來，隨時打開就見到」等等。

買密實袋送威威閃卡

荃灣鮮肉威威應援團Facebook

近日密實袋公司邀請阿正拍廣告

Glad HK Facebook

近日密實袋公司邀請阿正拍廣告

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原文刊登於 Yahoo 娛樂LOL，am730獲授權轉載