送院途中專訪｜古天樂曾被車撞到衫都碎 被游學修直指唔聽人講 袁澧林高呼粗口好處多(有片)

「全世界都知道，我視他為偶像。」游學修口中的偶像是古天樂，2021年仍是青澀戰兢的袁澧林(Angela)和初成立「試當真」的游學修，在卓韻芝執導的電影《送院途中》與古天樂合作。慌亂緊張的Angela被古天樂「指點」，淚灑片場；游學修在戲外與古老闆為「度橋」擦出火花，面對前輩難免會怯，他卻大爆，「講完又唔聽……有時嬲大過怯！」事隔4年，Angela和阿修先後獲提名金像金馬影帝影后，見證兩人成長的古天樂大讚，「進步神速！現在他們很有自己的看法。」

被撞到飛彈十幾米 電影以救護員的日常為主題，游學修表示，「大家會討論消防、警察和醫生，但較少人留意救護，這部戲是想給大家看到他們很好專業，對社會有很大貢獻。」阿修事前有學習相關知識，拍攝現場亦有救護員駐守，他有信心救護員看了也會收貨。 劇情有很多徘徊生死邊緣的場面，古天樂自爆中五畢業時曾被撞到校服碎爛，獲如變形俠醫「變身」，他憶述，「中五畢業好開心衝出馬路，想搭車返屋企，被架Van仔撞到飛彈十幾米外，好誇張校服都碎了，昏迷十幾秒，同學叫我起身時，看到那架白牌Van車頭凹了，留低一個人形，那是一次坐白車。」他笑言，事後不用留院，也不知是否生死邊緣，「好似變形俠醫，衫都碎爛，幸好我穿的內褲有彈性。」游學修就重提2022年小路駛出大路沒有收油，座駕被撞到車身凹陷，安全氣袋都彈出的的交通意外，他坐白車時仍驚魂未定，但看著救護員有種親切感。

扮卓韻芝爆粗 向來被奉為「文青女神」的袁澧林在戲裡頻頻爆粗，她分享箇中竅門，「就是扮卓韻芝，我同阿修的愛情部分，有一種阿芝的風格，那種跳和爛口。」拍攝期間不停練習，她不諱言，「講粗口真的有很多好處，不要用來罵人，講一兩句搞笑或抒發情緒都很正常，我的角色不斷講粗口，看似好爛口，但就沒甚麼鬱住鬱住。」她自言跟角色都是有話直說的人，「但不是去到要鬧醒人，不是每個人都準備好接受，我看朋友的問題幾清晰，如果對方接受都會直說。」 淚灑片場 讚古天樂鐵漢柔情 卓韻芝曾透露考慮過換走袁澧林，Angela當年不知情，但直認表演經驗不足很稚嫩，經常驚驚青青，例如有場被刪剪了的戲，講述她面對災難處境的反應，她記熟劇本卻不懂變通，被古天樂親自「指導」，當場落淚，「我做了一件錯事，古生就大聲『指點』我，我不會講『罵』，他的內容不是要侮辱人，只是指導我應該怎做，我已好焦急緊張，所以好容易喊。」她直言被點醒後，果然拍攝順利，「其實他鐵漢柔情，見我拍完好驚，坐在一邊，他沒有望住我，但就問『你怎樣？』，我心想，這就是關心。」

曾忽略別人感受 游學修演年輕有為又滿有衝勁的救護員，古天樂則演寧願留守前線，拒升任主管的前線救護員。現實中，古老闆既是幕前又兼顧幕後，問他是否仍很愛幕前演出時，他幽默回應，「其實男人到了某個歲數，前線很重要，要堅守前線健康。」常說影圈要換血，接班替換，有前輩提點也不失是壞事。不過始終世代不同，難免有意分歧，戲裡兩人有不少正面衝突，阿修坦言，「剛入行的我，可能忽略他人感受，好想證明某件事或自己是對，但就不像角色般目標為本。」 度劇本 火花四濺 戲外兩人亦師亦友，談到與古老闆拍戲有甚麼火花時，游學修笑言，「我們的火花就是現場沒甚麼傾偈。」古天樂直認向來寡言，但自爆與阿修「度橋」時，滔滔不絕，原來兩人試過在度劇本時吵架收場，阿修續說，「那時他拍戲以外就是傾劇本，瞓醒就傾，(獲古生恩寵？)恩寵……其實都會吵架，有些說話，講完又不聽！不過吵完就算，尤其是創作，要撞出火花，如果每次只由你說，那就不用傾。」那段日子持續一個多月，阿修自問已好疲累，但古天樂總是不肯休息，就像不眠不休的超級英雄。問他向老闆兼偶像挑機，可感膽怯？「點都會怯，但有時嬲比怯更大。」古天樂回應道，「一定會吵架，有時你堅持到最後，可能是對也可能是錯，但不堅持一切順利，就不是創作。」