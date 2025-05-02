送院途中｜勞動節上映暫奪今年開畫票房冠軍 陳健安獻聲演繹主題曲《出院途中》

由廖婉虹監製，卓韻芝執導及編劇，古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等合演的新片《送院途中》，於5月1日勞動節正式上映。電影開畫日港澳票房報收1,301,997港元，成為當日票房最高的港產片，亦為截至目前2025年港產片開畫票房之冠，成績理想。

隨電影《送院途中》正式上映，由陳健安主唱的主題曲《出院途中》亦公開MV。歌曲由金培達編曲及監製，小克填詞，延續電影對「生命之重」的關懷，細膩描繪人在病痛、掙扎與重生之間的呼吸節奏。歌詞中反覆唱「讓我吸過後 再呼了再吸」、「再呼吸 每一分秒」，正好呼應電影情節中，救護員於每次出勤過程中所經歷的生死瞬間，點出戲中對生命流逝與希望重燃的思考，而陳健安亦以動人歌聲帶出種種情懷，使觀眾共同經歷一場情感練習。