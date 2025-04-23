送院途中｜古天樂盼3年後大換血 唔知導演想換走袁澧林︰俾多機會新人

古天樂、游學修、袁澧林、潘燦良今晚(23日)現身尖沙咀，出席電影《送院途中》首映禮，並與導演卓韻芝、劉陳凱韻（甘比）、林家熙、伍詠詩和蘇悅弦主持首映儀式，並分享拍攝趣事。其間當演古仔女兒的蘇悅弦分亨時，古仔突然嚴父上身，叮囑女兒下次別要穿太少布，場面爆笑。古仔與蘇悅弦分別在此片和《明日戰記》兩度合演父女。

古天樂表示電影想告訴大家知救護員面對壓力及心態的轉變，並指《送院途中》在疫情期間拍攝，因此大家在拍攝時都很大壓力。潘燦良稱很少題材提及救護員，但他們在拯救病患上都是擔當著非常重要的角色。

導演卓韻芝早前在訪問中稱袁澧林在《送院途中》演出初期戰戰兢兢，劇組本打算換人，古天樂聞言說︰「沒有聽過，我覺得要俾多啲機會新人，每個新人都有戰戰兢兢嘅階段，唔好因為戰戰兢兢就換人，最緊要俾多啲機會佢試。袁澧林依家都幾好。」