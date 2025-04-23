送院途中｜袁澧林直認4年前表現要換人︰記錄自己某一個時候演技

古天樂、游學修、袁澧林、潘燦良今晚(23日)現身尖沙咀，出席電影《送院途中》首映禮，並與導演卓韻芝、劉陳凱韻（甘比）、林家熙、伍詠詩和蘇悅弦主持首映儀式，並分享拍攝趣事。其間當演古仔女兒的蘇悅弦分亨時，古仔突然嚴父上身，叮囑女兒下次別要穿太少布，場面爆笑。古仔與蘇悅弦分別在此片和《明日戰記》兩度合演父女。
游學修、袁澧林表示一直很期待電影上映，由於此片拍攝在疫情期間，游學修說︰「有好多朋友係呢部戲演出，佢哋依家都紅咗好多。(係咪你呀？)唔係，好搞笑，可以睇返大家仲係小朋友嘅演出。」他更指袁澧林是最紅的一個。袁澧林指此片拍攝時是4年前，當時面試時，角色因為很特別、充滿挑戰，所以非常想獲得這個機會，所以非常用心去演，而此片對她來說是記錄了她某一個時候的演技及成長。
4年前表現幼嫩
提到卓韻芝早前在訪問中稱袁澧林在《送院途中》演出初期戰戰兢兢，劇組本打算換人，袁澧林稱當下不知道，直至看到報道才知道，她亦承認當時的表現真的很需要換人，所以仍然可以留低是一個獎勵。她表示現在自己在演出上有較多自信，「演技係好需要信心及認可，4年前自己唔夠成熟，依家自己又上多咗堂，拍多咗戲，整體能力、信心同經驗都提升晒。」
搞gag無人笑
早前袁澧林因病住院，她表示身體已經沒有大礙，更笑謂「我係入院嚟宣傳《送院途中》，但我冇救護員送院。」她稱出院之後去欣賞卓韻芝的演出，當時卓韻芝在台上問是不是袁澧林，她亦不忘大叫「請大家支持《送院途中》」，但全場沒有人笑，令自己非常尷尬。
盼8月製作「試玩毛」
游學修有份經營的頻道「試當真」，頻道將於10月26日五停止運作。他表示「試玩毛」希望可以8月開始拍，盼可以找到約百人拍攝。至於電影《小朋友齊打交》則期望可以在今年內開拍，仍需要度期等等，一切都在準備當中。