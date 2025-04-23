送院途中｜袁澧林直認4年前表現要換人︰記錄自己某一個時候演技

古天樂、游學修、袁澧林、潘燦良今晚(23日)現身尖沙咀，出席電影《送院途中》首映禮，並與導演卓韻芝、劉陳凱韻（甘比）、林家熙、伍詠詩和蘇悅弦主持首映儀式，並分享拍攝趣事。其間當演古仔女兒的蘇悅弦分亨時，古仔突然嚴父上身，叮囑女兒下次別要穿太少布，場面爆笑。古仔與蘇悅弦分別在此片和《明日戰記》兩度合演父女。

游學修、袁澧林表示一直很期待電影上映，由於此片拍攝在疫情期間，游學修說︰「有好多朋友係呢部戲演出，佢哋依家都紅咗好多。(係咪你呀？)唔係，好搞笑，可以睇返大家仲係小朋友嘅演出。」他更指袁澧林是最紅的一個。袁澧林指此片拍攝時是4年前，當時面試時，角色因為很特別、充滿挑戰，所以非常想獲得這個機會，所以非常用心去演，而此片對她來說是記錄了她某一個時候的演技及成長。