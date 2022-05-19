逃獄兄弟3 | 黃德斌同老拍檔陳豪再度鬥戲 一埋位即有默契！

由譚耀文、陳豪、黃德斌、張建聲、吳卓羲等主演的電影《逃獄兄弟3》，將於下月上映，預告片中陳豪飾演新獄長馬文豪，去管理這座多事的監獄，與飾演監獄老大滾筒的譚耀文、飾演刀疤的張建聲和黑化後的前獄長黃德斌，有多場對峙戲。

在預告中看到由獄長變成 囚犯 的黃德斌，不經不覺演出了整個《逃獄兄弟》系列，由第一集獄長變成最後一集的大奸角，在預告入面冷酷的神情令人不寒而慄：「今次第三集我由一個獄長變成囚犯，變成最後一集的大奸角，令我覺得好有趣又演得很過癮。能夠有機會參與這個系列是一場很開心的經歷！」對於今次加入陳豪這個老拍檔，德斌也表示二人默契依舊：「今次仲要有老拍檔陳豪加入做新獄長，雖然多年沒合作，但一埋位大家默契即刻返哂嚟，今次第三集是一場很愉快的演出，希望大家都看得過癮開心！」

疫情下拍三集電影 譚耀文坦言珍貴

《逃獄兄弟》整個系列橫跨兩年，作為主角的譚耀文感覺不捨：「拍這個系列最開心是認識到一班台前幕後的好兄弟，不論是導演或監製以及一眾演員，而且我們都很喜歡自己的角色，都放了很多心機在這個系列電影上。」譚耀文很感恩《逃獄兄弟》這個系列得到不少人喜愛。

兩年的拍攝與疫情可謂相伴相隨，能在疫情下拍出三集系列電影，譚耀文坦言覺得很珍貴：「雖然在疫情下進行，但每集的電影仍努力令大家有不同的新鮮感，就像第二集加入卓羲，這集我們更有陳豪，為這個系列電影生色不少，亦希望大家可以更支持這個最後一集。」譚耀文表示「滾筒」這個角色是他演藝生涯中其中一個最重要的角色，自己能夠主演一個系列亦感到很開心，但笑言是時候脫下囚衣：「希望我很快能再創造出一個新的系列電影給大家看！」