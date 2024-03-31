逆天奇案2｜尹光客串無綫劇 劉佩玥「死過翻生」身份成謎

無綫官方日前釋出宣傳片後即引爆網民無限好奇心，在上一輯因吸毒過量身亡的大奸角魏子樂原來「死過翻生」，不過由於腦部曾經缺氧以致嚴重受損，失憶的同時還失去正常說話及行動能力；預告片中，腦部受損的子樂雖然神情帶點疲憊，但眼神依然兇險凌厲，配以「狂魔回歸 陰謀再升級」的預告片宣傳字眼，令人聯想子樂在新一輯為了替愛妻尤麗（劉佩玥飾）報仇、將有比「殺虎案」更驚天的陰謀等候森sir（陳展鵬飾）及阿力（黃智賢飾）。另在劇組公開的宣傳海報，上輯角色明明已死去的劉佩玥、今輯亦有出現在海報當眼位置，到底劉佩玥會以回憶的形式、尤麗鬼魂的形式、還是全新角色出場？除了上輯兩大奸角，新一輯還有「神秘Big Boss」加入混戰，危險程度比起魏子樂過之而無不及，值得期待。

孫耀威相隔16年再現無綫劇

另森Sir、阿Wing（林夏薇飾）及阿喜（馮盈盈飾）錯綜複雜的感情線亦是今輯重點所在。上輯阿Wing因為發現未婚夫阿森與阿喜發生關係忍痛堅決分手，今輯森Sir將出盡全力討回阿Wing芳心，可惜食盡檸檬，更因方力申角色的出現令二人愈走愈遠，薇薇預告片中的一句：「我哋唔應該做朋友，只可以做同事」，更令不少網民咬到成地紙巾。至於上輯因內疚黯然離港的阿喜，原本已決心在外地重新開始並巧遇同為電腦奇才的「暖男未婚夫」天祖。並因為一個原因決心返港，面對自己過去的同時亦努力面對阿森及阿 Wing…以反轉再反轉的單元個案觸動不少觀眾心的《逆天》，新一輯單元個案同樣精彩，無論反轉及燒腦程度均更勝上輯，今輯七大單元個案包括（排序不分先後）

「殺手的終極任務」、「越獄之謎」、「枯骨說的故事」、「臥底‧舊情人」、「龍頭棍風暴」、「絕路重生」及「四面楚歌的毒梟」，參與單元演出的藝人亦繼續陣容鼎盛，除了有之前拍攝時已引發熱討的炎明熹（Gigi）、還有姜大衞、林景程、鄭俊弘、郭柏妍、尹光、陳嘉輝、麥玲玲及李龍基等，彩蛋方面更是驚喜連連，除有視帝級人馬馬國明繼續客串玩 cross over，還有分別相隔足足26年、16年及17年再現無綫劇集的昔日當紅小花梁小冰、孫耀威及已年屆 69 歲的昔日動作小生張雷。