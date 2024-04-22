逆天奇案2︱彭美施搞祝捷會 賀劉家豪榮休作收視爆燈

總監劉家豪獲資深傳媒人施姐(彭美施)，為他舉行舉行榮休祝捷會，《逆2》一班演員捧出精心為家豪哥及小青姐設計的祝捷兼榮休蛋糕，令到他十分感動。家豪哥受訪時說：「我深信每個劇組都會很努力去做，但未必一定得到觀眾支持與鼓勵，今次我好感受到觀眾給我們好多鼓勵，真係好感謝各位台前幕後，你們真係好幫手，我好相信一句話:齊心就事成。」

施姐大讚 凝聚力爆燈

《逆2》是家豪哥榮休之作，賢內助小青姐協助宣傳，令家豪哥能專心享受過程，並召集藝人及朋友出席支持，最難得主要骨幹演員度期出席，就連只是單元式客串的演員，每次宣傳活動都出席助陣，如梁小冰、黎燕珊、尹光、謝雪心、鄭俊弘等，雖然大家都可能得一兩集戲，出席宣傳活動多過開工，不過他們都表示不介意，因為難得大家在劇中冇碰頭，但可以有機會聚首，有如一個大家庭。

施姐亦在祝捷會上，重提家豪哥的外號「每日一煲」，施姐說：「家豪哥以前在麗的、亞視做監製，已經有呢個綽號，因為佢知道劇集除了劇本好，宣傳都非常重要，到依家一樣全力做宣傳，我覺得家豪哥同小青姐，有一份爆燈嘅凝聚力，和劇集收視一樣爆燈，祝《逆2》收視繼續爆升。」