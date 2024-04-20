逆天奇案2｜方力申真正身份揭盅 青筋盡現嘆最難抉擇「跳掣」Moment

TVB劇集《逆天奇案2》昨晚（19日）一集劇情有重大推進，原來冠峰（方力申飾）是失了憶的魏子樂（張頴康飾）幕後代理人兼狂熱粉絲，在暗網以Perses身份幫助子樂執行復仇計劃！ 劇情講述冠峰與子樂年輕時早已認識，兩人透過 Online Game結為好友，冠峰與爸爸（黃子雄飾）住在荒島時，感到生活既苦悶又壓抑，後經思想極端的子樂洗腦、殺掉自己的「痛苦根源」—親生父親，並重獲自由返回城市，自此冠峰便將子樂奉若神明。後來受盡喪妻之痛的子樂，在暗網聯絡冠峰，要求冠峰代為執行報仇計劃；惟子樂後來腦部缺氧導致失憶，冠峰便借協助O記查案為名、近距離接觸子樂為實！另邊廂，電腦奇才天祖（高鈞賢飾）與女友Ana（馮盈盈飾）協助警方凍結Perses的資金鏈，成功阻止Perses執行恐襲。冠峰深感自責之際，發現外國研發了一種新藥可以加速修補大腦受損部位，遂希望以此藥喚醒子樂記憶。

向來形象正面的小方今次罕有飾演反派，演出令人眼前一亮；小方今次演出的難度位，在於要在「理性睿智」Mode表現冷靜和 「狂熱信徒」Mode變得躁狂之間不停切換。昨晚一場小方VS高鈞賢、馮盈盈的網絡大戰，小方節節敗退，期間激動得爆汗不特止，更谷到額頭青筋盡現，「瘋癲」指數爆標！ 講到劇中真正身份終於揭盅，小方受訪時笑言：「依家觀眾唔使再估喇！劇中子樂係冠峰唯一嘅朋友，佢係幫我脫離爸爸魔掌嘅人，所以當正佢係恩人，我要報恩幫佢完成報仇大計。」小方坦言角色很有挑戰性：「最難係要諗點樣鋪排，始終唔想脫離角色性格太多，唔想做得太過火，又想有意外驚喜帶到畀觀眾。呢個角色平時嘅情緒係比較平淡、冷靜嘅，但因為成長背景搞到性格有啲缺憾，所以有時會失去理智，要選擇『跳掣』嘅時機係最難嘅。」講到與張頴康非常合拍，更被笑指是CP，小方說：「同佢合作得好開心，大家都希望每一場戲觀眾都睇得開心，我哋兩個都會有商有量去傾點樣做好啲，佢係一個相當專業嘅演員，希望將來可以再合作多啲！」