逆天奇案2｜李龍基劇如人生收埋六層樓 真實對白：我會睇實！

56 歲黃智賢半裸爆肌吸 Like

講到今輯與Ben再續前緣，蔣祖曼直言大家有晒默契：「上輯比較着重Hazel工作上面嘅嘢，今輯嘅重點就喺感情上面，所以同Nic Sir會多啲親密戲，阿Ben不嬲都超級照顧拍檔，無論戲內戲外佢都會幫你諗埋，諗咗你先再諗自己，所以同佢拍嘢係好開心同放心。」Joman續指與Ben很有緣，現在兩人於另一套劇再次合作。另外，劇中打戲連場的Ben在IG上載做Gym相，相中阿Ben半裸大曬爆肌身材，胸肌和腹肌相當結實，完全看不出已年屆56歲，Ben 留言：「練的是身體；磨的是鬥志！為新角色裝備自己！」該貼文勁吸逾5,000Likes，並吸引大堆圈中好友楊茜堯、袁偉豪、陳煒等留言，大讚：「勁！」、「嘩Ben哥哥有料到！」、「勁抽」。昨晚一集另一焦點人物非飾演Nic Sir爸爸福伯的李龍基莫屬，劇情講到他無辜捲入黑社會非法收樓事件，意外爆出福伯原來是大地主，除了自住兩個單位和兩個舖位外，還隱瞞Nic Sir收埋了六個舊樓單位！該場戲播出後引起網民關注，事關73歲基哥曾直認名下擁有七個物業，更有「深圳樓王」之稱。對於基哥被指把七層樓已轉名給官非纏身的未婚妻王青霞(Chris)，早前他已作出否認，而在《逆天奇案2》中，基哥卻有對白：「我會睇實(自己物業)！」難怪被網民笑言基哥戲如人生。