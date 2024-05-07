逆天奇案2｜林夏薇含淚向陳展鵬求婚 網民睇到眼濕濕

昨晚（6日）一集講到森Sir（陳展鵬飾）被陷害入獄後，阿Wing（林夏薇飾）前往探望；二人經歷過各種患難後，阿Wing終發現原來心底一直都放不低森Sir，她隔着玻璃向森Sir說：「你出返嚟之後，有件好重要嘅事要做，明明我成日叫你『同事』，原來有啲嘢係呃到人，但呃唔到自己，今次呢件事我發現我哋都唔可以冇咗對方，你心入面有我，我心入面都有你。我睇到你條路變得好難行，我好心痛，我想話畀你聽，我好想同你一齊行。」

林夏薇在獄中戴上當年森Sir向她求婚的紙指戒，向陳展鵬求婚，場面感人；兩位視帝視后在數分鐘的對手戲下，完美展現出在沒有親熱戲、沒有身體接觸及浪漫場景下，在獄中隔塊玻璃演繹舊情人復合，並剖白內心跌宕起伏的感人場面，二人火花十足，成功打動到不少觀眾，更有觀眾留言表示被他們的求婚戲搞喊。 其實紙戒指求婚情節靈感來自展鵬親身經歷，他曾經公開現實中亦是以紙戒指向太太單文柔求婚，認真浪漫。

林夏薇事後在社交平台表達心聲，指深切感受到「馬穎思」真切的愛情，完全代入角色的林夏拍攝時大感心痛，她謂：「嗯…自己跟馬穎思最相似地方，就係在感情嘅世界係唔會有半點計算，愛嘅感覺可以戰勝一切世俗嘅框架。所以記得演呢場戲時，個心係好痛好痛～」。