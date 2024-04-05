逆天奇案2｜林景程獲姜大衞親身傳授喊功 即埸示範控制淚水

林景程獲姜大衞親身傳授喊功 。

無綫劇《逆天奇案2》昨晚（4日）一集展開新單元「龍頭棍風暴」，劇情講述社團洪勝話事人賀堅（姜大衞John哥飾）打算退隱江湖，賀堅兒子賀永權（林景程飾）和韓耀星（翟威廉飾）欲爭話事人之位，兩雄相爭引起警方高度關注。社團準備舉行祭祠儀式，賀堅命令永權負責運送龍頭棍，豈料期間龍頭棍竟不翼而飛！弄失龍頭棍的永權頓失方寸，發晒茅四處尋找龍頭棍下落，就連貼身手下亦懷疑兼打致重傷。此時情婦Jenny（王嘉慧飾）突然來電表示龍頭棍在其手上，可惜只是一場謊言，Jenny欺騙永權是想逼他與大婆（吳沚默飾）離婚。

林景程受訪時坦言能夠與John哥合作感到好開心，他說：「John哥呢種咁傳奇嘅演員演戲，可以近距離感受佢點樣去演一場戲，呢啲機會真係好難得，覺得對演戲嘅人嚟講，John哥真係可以講得上係活寶藏！」林景程透露有向John哥請教演戲心得：「我記得未埋位前請教過佢，會用咩方法投入角色感情同點樣控制淚水，佢真係毫不吝嗇咁分享，仲即場示範點樣控制淚水畀我睇，睇佢做好似好容易咁，但實際真係幾廿年功力嚟！同埋John哥分享期間，咁啱導演叫我埋位拍攝，我諗嗰次係我入行以嚟最唔想埋位嘅一次！」