逆天奇案2︱梁小冰賀家豪哥榮休 回巢拍劇演撈家婆 與謝雪心特別投緣

久未演出無綫劇集的梁小冰，俾面家豪哥回巢客串兩集《逆天奇案2》，而且全力配合劇集宣傳。小冰稱大家聚舊就好似見到親人和好朋友般開心，而謝雪心(心姐)表示，與小冰多年前曾合作拍劇，今次宣傳活動再碰頭就很多嘢傾，小冰說：「同心姐好夾，大家都喜歡粉紅色，有如孖公仔。」

陪老婆小冰到場的陳嘉輝，今次已經是他們夫婦第5次合作，但他稱今次合作有好唔同的感覺，「小冰今次角色造型比較落魄、滄桑和未老先衰，在廟街擺檔又，坐了30年監的撈家婆，所以出場之後，很多觀眾不信是梁小冰，我演得好過癮。」陳嘉輝指，希望他與小冰今次的角色，能帶給觀眾帶來一些新鲜感。