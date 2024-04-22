逆天奇案2︱梁小冰賀家豪哥榮休 回巢拍劇演撈家婆 與謝雪心特別投緣

久未演出無綫劇集的梁小冰，俾面家豪哥回巢客串兩集《逆天奇案2》，而且全力配合劇集宣傳。小冰稱大家聚舊就好似見到親人和好朋友般開心，而謝雪心(心姐)表示，與小冰多年前曾合作拍劇，今次宣傳活動再碰頭就很多嘢傾，小冰說：「同心姐好夾，大家都喜歡粉紅色，有如孖公仔。」
陪老婆小冰到場的陳嘉輝，今次已經是他們夫婦第5次合作，但他稱今次合作有好唔同的感覺，「小冰今次角色造型比較落魄、滄桑和未老先衰，在廟街擺檔又，坐了30年監的撈家婆，所以出場之後，很多觀眾不信是梁小冰，我演得好過癮。」陳嘉輝指，希望他與小冰今次的角色，能帶給觀眾帶來一些新鲜感。
與黃賢智情侶檔掘金 蔣祖曼爆：Ben哥成日貼大隻仔相
黃智賢(Ben)與蔣祖曼(Joman)這對劇中情侶非常受觀眾歡迎，這晚阿Ben由內地拍完廣告趕回來赴宴，Joman稱：「好羨慕Ben哥有咁多廣告，可唔可以引薦下我去拍下廣告。」原來Ben真係跟廣告商傾過，與Joman一齊情侶檔接廣告， Joman即說：「多謝黃老闆帶挈 !」阿Ben又稱：「應承你，有機會就同妳一齊去登台。」
Ben與Joman其實早在另一齣新劇《武林》都有合作，Ben續說：「之前同Joman喺《逆2》有一場床上戲，當時身形未有咁Fit，冇露肌肉，最近就勤力健身，終於可以騷肌。」Joman笑指，「Ben哥最近響社交平台放大隻仔自拍照，好吸引。」