逆天奇案2｜梁小冰陳嘉輝再合作冧爆現身宣傳 開心片場有老公照顧

《逆天奇案2》將於4月1日首播，今次劇集另一賣點在於梁小冰與陳嘉輝夫妻檔演出。二人昨日(29日)現身宣傳，當梁小冰在介紹自己的角色，陳嘉輝在後面細心聽住老婆講解，又笑得非常燦爛，甚至在台下等待傳媒訪問，梁小冰又細心為陳嘉輝整理頭髮及衣服，兩公婆都形影不離。

在家反覆對戲

梁小冰與陳嘉輝對上一次合作已經是《新梁山泊與祝英台》，相隔23年再合作，二人坦言非常開心。梁小冰表示除了自己多年未曾回無綫拍劇，今次角色更是她從影以來未曾演過，相信可以為觀眾帶來耳目一新的感覺。

她表示今次角色難度很高，在收到劇本之後，跟陳嘉輝在家中反覆討論及練習。梁小冰說︰「我喺屋企要求家輝哥對熟晒所有對白，去到現場就唔使再睇劇本正式拍，同老公演戲就有呢個好處，可以喺屋企排好晒，去到現場只要有嘉輝哥喺度都可以一TAKE過，嘉輝哥真係好犀利！」