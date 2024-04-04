逆天奇案2｜榮休作成網絡熱話 陳展鵬林夏薇集氣要求劉家豪開拍第三季

無綫戲劇總監劉家豪榮休之作《逆天奇案2》，短短播出3天，已成網絡熱話。首播當晚的after party，陳展鵬和林夏薇發起集氣，與該劇的台前幕後要求家豪哥繼續掌舵開拍《逆天奇案3》。 網民列出《逆天奇案2》三大看點，先是警匪槍戰戲有電影感，又指劇集節奏明快，緊張之餘又有輕鬆一面，林夏薇、陳展鵬若即若離感情，與黃智賢和蔣祖曼的甜蜜CP成強烈對比，亦讓觀眾睇得肉緊。而且客串演出都是猛人，首集就有孫耀威、麥玲玲，之後出場還有劉煒民、尹光、姜大衛、張雷、梁小𣲙、郭柏姸、謝東閔、林正峰、黑妹姐、鄒凱光、馬國明等。

首播當晚，陳展鵬、林夏薇發起台前幕後集氣，要求家豪哥繼續掌舵開拍《逆天奇案3》，展鵬對家豪哥說：「我地相信好嘅作品會延續落去，會有《逆天奇案3》出現，但又點可以冇咗靈魂人物家豪哥?所以我地一齊集氣，希望家豪哥小休一陣繼續拍劇。」家豪哥笑言：「我做咗半世紀都唔俾我休息？我好想同孖A、小青去旅行呀。」大家起哄要小青姐批准，小青姐說：「真係好感動大家嘅熱情，不過真係想趁孖A入小學前多陪伴及出外旅遊！」大家異口齊聲：「玩吓休息吓就歸隊嘞，家豪哥我地等你呀！」