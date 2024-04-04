逆天奇案2｜炎明熹成恐襲目標竟然好開心 逃跑偷笑搞到要NG

《逆天奇案2》昨日(3日)播出的一集有炎明熹登場，但她的單元只屬過場性質，所以著墨不多。雖然炎明熹只是客串，又是演回自己，但沒想到竟然成為恐襲目標。
劇情講到Gigi為歌曲拍攝音樂特輯，警方收到綫報指有黑幫會到現場搞事，O記的森Sir（陳展鵬飾）和Nic Sir（黃智賢飾）奉命到現場保護。拍攝期間，Gigi的保姆車失控衝向人群，場面非常混亂，最後智勇雙全的阿森開車截停保姆車才沒造成更大傷害。
事件背後原來涉及駭客，意圖癱瘓香港交通；O記幾經調查終發現駭客藏身位置，可惜駭客預先發現O記殺到早一步逃去，阿森最終出盡九牛二虎之力成功逮捕對方。「動作擔當」展鵬於該場追捕戲再度大晒好身手，他飛身跳上行駛中的汽車上，僅用兩手抓緊車頂架，並隨着暴走的汽車揈來揈去，展現出驚人臂力和腰力，網友大讚：「Pan 真係幾fit」、「煎Pan 不嬲身手敏捷」、「森Sir又型又打得！」
Gigi昨晚一集以青春打扮上陣，大晒無敵纖腰和修長美腿，跳唱《Little Magic》亦充滿青春活力！據知拍攝當日，Gigi拍攝逃走的鏡頭時堅持要加邊走邊回望的動作，以確認粉絲的安危，皆因她覺得如果現實中發生同樣的情況，她不希望拋棄受傷的Fans不顧而去，足見Gigi充滿愛心和愛錫粉絲。另官方釋出相關場口花絮片，Gigi拍攝「走佬」動作戲時竟忍不住偷笑，搞到NG收場，幕後忍不住問：「Gigi點解你愈跑愈開心嘅？」之後Gigi再度掩嘴偷笑，可愛指數爆標。
其實拍攝當日遇上不少阻滯，皆因當日天氣非常不穩，一時曝曬一時下大雨，Gigi說：「今日天氣果然變幻莫測，第一次拍劇會冇啦啦落雨，然後又會冇啦啦好大太陽，然後出完太陽又落雨，又會突然好大風！」講到現場撞車場口，Gigi表示嘆為觀止：「見識到特技老師喺車上翻滾，真係好犀利！」工作人員問她有否興趣嘗試動作戲？Gigi爆料說：「想呀，最近學咗詠春，但唔係學咗好多，希望有呢個機會！」