逆天奇案2｜炎明熹成恐襲目標竟然好開心 逃跑偷笑搞到要NG

《逆天奇案2》昨日(3日)播出的一集有炎明熹登場，但她的單元只屬過場性質，所以著墨不多。雖然炎明熹只是客串，又是演回自己，但沒想到竟然成為恐襲目標。

劇情講到Gigi為歌曲拍攝音樂特輯，警方收到綫報指有黑幫會到現場搞事，O記的森Sir（陳展鵬飾）和Nic Sir（黃智賢飾）奉命到現場保護。拍攝期間，Gigi的保姆車失控衝向人群，場面非常混亂，最後智勇雙全的阿森開車截停保姆車才沒造成更大傷害。