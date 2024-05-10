逆天奇案2｜監製劉家豪榮休之作 孖梅小青馬國明驚喜客串今晚大結局

TVB 劇集《逆天奇案2》今晚（10日）播映大結局。昨晚（9日）一集高潮迭起，冠峰（方力申飾）Big Boss身份終被揭穿，Ana（馮盈盈飾）成功解密未婚夫Daniel（高鈞賢飾）電腦，以Daniel研發的軟件發現冠峰真正身份便是Perses！森Sir（陳展鵬飾）和Nic Sir（黃智賢飾）隨即帶隊到大學拘捕冠峰，冠峰藉住和學生做羊群心理實驗時，成功變裝逃過追捕。及後冠峰被之前救過的流浪狗小白帶到廢棄教堂，得到新的啟發。
另邊廂，被魏子樂（張頴康飾）禁錮的悠倩（劉佩玥飾）出盡辦法終於成功逃走，但其實是子樂故意放走她。後來森Sir和Nic Sir接報到中環核心地帶某大樓天台處理懷疑炸彈案，該炸彈是攜帶核輻射物質的骯髒彈，一旦引爆隨時造成大規模傷亡。與此同時，Big Boss子樂在網上上載影片承認責任：「今日係我老婆死忌，為咗紀念呢一日，我預備咗個骯髒彈送畀大家！」最後更瞪大雙眼對着鏡頭怒吼：「我要全香港同我老婆陪葬！」
今晚（10日）一集大結局更派彩蛋，由於骯髒彈的輻射量太大，負責拆彈的兩位專家不敵輻射當場斃命，在大家一籌莫展之際，Ana於暗網找出拆彈方法，可是負責上天台拆骯髒彈的人一定會中輻射身亡，森Sir和Nic Sir為了拯救香港決定以身犯險，兩人最終決定擲公字決定誰做「死士」！大結局還會有三位重量級人馬驚喜客串，分別是《逆天2》總監製劉家豪、家豪哥太太梅小青和視帝馬國明。《逆天2》是家豪哥的榮休之作，家豪哥拍攝時亦早已埋下彩蛋，繼早前仔仔一家客串演出後，來到大結局家豪哥和太太小青姐爽性攜手上陣送驚喜！現實中恩愛到爆的兩公婆在劇中竟然「擘面」對簿公堂，火藥味十足！至於視帝馬國明將化身《法言人》「金師爺」玩亂入，兼重現《法言人》經典金句「掂呀」。