逆天奇案2｜監製劉家豪榮休之作 孖梅小青馬國明驚喜客串今晚大結局

TVB 劇集《逆天奇案2》今晚（10日）播映大結局。昨晚（9日）一集高潮迭起，冠峰（方力申飾）Big Boss身份終被揭穿，Ana（馮盈盈飾）成功解密未婚夫Daniel（高鈞賢飾）電腦，以Daniel研發的軟件發現冠峰真正身份便是Perses！森Sir（陳展鵬飾）和Nic Sir（黃智賢飾）隨即帶隊到大學拘捕冠峰，冠峰藉住和學生做羊群心理實驗時，成功變裝逃過追捕。及後冠峰被之前救過的流浪狗小白帶到廢棄教堂，得到新的啟發。

另邊廂，被魏子樂（張頴康飾）禁錮的悠倩（劉佩玥飾）出盡辦法終於成功逃走，但其實是子樂故意放走她。後來森Sir和Nic Sir接報到中環核心地帶某大樓天台處理懷疑炸彈案，該炸彈是攜帶核輻射物質的骯髒彈，一旦引爆隨時造成大規模傷亡。與此同時，Big Boss子樂在網上上載影片承認責任：「今日係我老婆死忌，為咗紀念呢一日，我預備咗個骯髒彈送畀大家！」最後更瞪大雙眼對着鏡頭怒吼：「我要全香港同我老婆陪葬！」