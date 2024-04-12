逆天奇案2｜郭柏妍撈亂空中舞蹈同空中瑜伽　比賽獲獎都被網民鬧爆

劇集播出後，唔少網民認為郭柏妍演技雖然幼嫩，不過已經突破以往嘅乖乖女形象，成功挑戰角色，甚有新鮮感。除咗劇中表現引起討論，日前佢晒出參加內地空中舞蹈（Aerial Dance）比賽奪獎嘅靚相並分享感受，結果竟然被網民鬧爆，搞到佢要急急留言道歉。

一拍即合既感覺很很很爽

近日佢喺IG分享參加內地空中舞蹈（Aerial Dance）比賽，並獲得亞軍嘅靚相，並寫下：「FINALLYYY I GOT IT !!! 今年一月 我去了參加aerial比賽～ 2023年12月，一直猶豫要不要參加比賽。因為一直覺得我做不到，然後猶豫咗幾個星期，亦問咗好多人嘅意見，最後還是決定去參加了。」

「畢竟沒有想過自己獨自離開香港，比起拎亞軍，更高興的是沒有想過能夠認識一班志同道合嘅朋友，簡簡單單純粹喜歡一樣的東西的感覺真好，一拍即合既感覺很很很爽， 你哋嚟緊嘅比賽加油，最後這趟旅程，我學懂的是『一波三折但每一個堅持都有意想不到的收穫』。」