逆天奇案2｜郭柏妍撈亂空中舞蹈同空中瑜伽　比賽獲獎都被網民鬧爆

TVB劇集《逆天奇案2》由陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢及蔣祖曼等人主演，劇集播出以嚟話題多多，繼早前客串嘅麥玲玲及李龍基引起一班網民注意後，郭柏妍飾演情癡第三者王姍姍同樣為觀眾帶嚟驚喜。
劇集播出後，唔少網民認為郭柏妍演技雖然幼嫩，不過已經突破以往嘅乖乖女形象，成功挑戰角色，甚有新鮮感。除咗劇中表現引起討論，日前佢晒出參加內地空中舞蹈（Aerial Dance）比賽奪獎嘅靚相並分享感受，結果竟然被網民鬧爆，搞到佢要急急留言道歉。
一拍即合既感覺很很很爽
近日佢喺IG分享參加內地空中舞蹈（Aerial Dance）比賽，並獲得亞軍嘅靚相，並寫下：「FINALLYYY I GOT IT !!! 今年一月 我去了參加aerial比賽～ 2023年12月，一直猶豫要不要參加比賽。因為一直覺得我做不到，然後猶豫咗幾個星期，亦問咗好多人嘅意見，最後還是決定去參加了。」
「畢竟沒有想過自己獨自離開香港，比起拎亞軍，更高興的是沒有想過能夠認識一班志同道合嘅朋友，簡簡單單純粹喜歡一樣的東西的感覺真好，一拍即合既感覺很很很爽， 你哋嚟緊嘅比賽加油，最後這趟旅程，我學懂的是『一波三折但每一個堅持都有意想不到的收穫』。」
但佢就俾網民鬧爆自己參加啲咩都唔知：「你攞完獎都話自己呢個係空中瑜伽比賽，我都唔知你攞呢個獎嚟做乜」、「你後面大大隻字寫住Aerial Dance 不是空中瑜伽喔親」及「比完賽都仲話自己係空中瑜伽，連自己比賽比啲乜都唔知？」等等。
上位速度真係快過過山車
而事後郭柏妍知道自己將Aerial Dance錯講成Aerial Yoga後，佢即刻向網民道歉，及表示多謝提醒：「非常抱歉，冒犯你了，多謝提醒！無論係空中舞蹈定空中瑜伽，我都非常享受過程，會好好虛心學習呢兩門藝術，單純分享一下參加嘅過程。知道自己對兩門藝術仲有好大進步空間，獻醜了」
現年26歲嘅TVB上位小花郭柏妍甚有觀眾緣，憑樣子甜美及大方得體成為2020港姐大熱，獲得季軍後加入TVB，出道兩年嘅佢演出機會多多，例如《雙生陌生人》、《白色強人II》、《下流上車族》、《旁觀者》及《飛常日誌》等等。除咗拍劇之外，佢亦有做過主持及為唔少綜藝節目擔任嘉賓，更喺《萬千星輝頒獎典禮2022》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎項，上位速度真係快過過山車呀！
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈