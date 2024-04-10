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娛樂
2024-04-10 16:23:39

逆天奇案2｜陳展鵬林夏薇開心劇集反應好 張頴康自翊收視福將

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林夏薇與陳展鵬開心《逆天奇案2》收視好。(蘇文傑攝)

林夏薇與陳展鵬開心《逆天奇案2》收視好。(蘇文傑攝)

《逆天奇案2》一眾演員昨日(9日)到尖沙咀出席祝捷會，總監製劉家豪宣布劇集首周跨平台直播收視錄得22.8點，成為黃金時段劇集冠軍，兼且在內地全網播放率更是十大之一。陳展鵬、林夏薇、方力申和張頴康等對收視報捷大感高興。

《逆天奇案2》舉行祝捷會，慶祝首播收視高開。(蘇文傑攝)

《逆天奇案2》舉行祝捷會，慶祝首播收視高開。(蘇文傑攝)

張頴康︰我係收視福將

由於《逆天2》播出時，撞正復活節及清明節長假期，今次收視打破了「炮灰檔期」的紀錄，薇薇稱假期的確會影響收視，但如今出來的表現不俗，非常多謝觀眾支持。她與展鵬更稱收視好全因張頴康，對方立即自認是收視福將，展鵬再謂︰「啱嘅！呢幾集佢出場少，所以收視就高少少！大家放心！佢出場唔多！一定係收視福將！哈哈！」

劉佩玥的角色至少仍是個謎。(蘇文傑攝) 劉佩玥的角色至少仍是個謎。(蘇文傑攝) 張頴康表示角色的單眼設計，想了很久，幸好出來效果不俗。(蘇文傑攝)

林夏薇要試方力申40億單細胞

由於小方的教授角色是研究人類基因，對白不時提及細胞，薇薇及展鵬不禁拿他的對白開玩笑，展鵬說︰「佢處男下海呀！仲有40億單細胞呀！搵你試一試點算呀！你諗清楚呀！」其後他們又互提眾人在劇中的表現，談到黃智賢及蔣祖曼時，小方說︰「佢哋又要係床上講笑文錫一啖！」展鵬及張頴康說︰「黃智賢仲要焗蔣祖曼唔著褲！！！」

林夏薇、陳展鵬開心《逆天奇案2》收視好。(蘇文傑攝) 陳展鵬開心《逆天奇案2》收視好。(蘇文傑攝) 林夏薇開心《逆天奇案2》收視好。(蘇文傑攝)

林夏薇唔想身形輸蝕力操線條

談到薇薇的戲份至今相比其他成員都不多，她表示稍後會經常見到她跟展鵬、小方互動，並暗示有5角關係，會非常精彩。薇薇為了角色努力操練馬甲線，她表示小方本身是運動員，展鵬又很打得，迫使她也要努力，免得身材輸給一眾男士。

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林夏薇稱兩位拍檔身材太好，因此自己也要努力。(蘇文傑攝)

林夏薇稱兩位拍檔身材太好，因此自己也要努力。(蘇文傑攝)

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