逆天奇案2｜陳展鵬逃獄去泰國揸tuk tuk？ 劇集收視連升4周

有網民在泰國見到有tuk tuk司機跟展鵬撞樣。

《逆天奇案2》中的「森Sir」陳展鵬因為被方力申陷害搞到入獄，同日有網民發現在泰國有tuk tuk司機竟然跟展鵬撞樣，網民留言謂︰「去泰國的時候坐了嘟嘟車，司機第一眼就很像陳展鵬。陳展鵬去泰國當車手啦！」亦有網民笑謂森Sir可能逃獄到泰國做臥底。

無綫今日公布上周收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23.9點（155萬觀眾），重奪本周榜首位置；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.9點（136萬觀眾）；由劉家豪總監製，陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢主演《逆天奇案2》連續4周收視上升，最高收視22.1點（144萬觀眾），較上周增加1萬五千觀眾；外購古裝劇《命轉皇后》最高收視16.5點（107萬觀眾）；由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝擔任主持，全新健康資訊節目《早D知早D醫》最高收視12.4點（81萬觀眾）；由陳自瑤、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇擔任主持的綜藝節目《香港婚後事》最高收視12.5點（81萬觀眾）。