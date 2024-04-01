逆天奇案2｜陳展鵬黃智賢都唔夠打 證券廣告外籍演員搶fo真身大有來頭

陳展鵬、黃智賢、林夏薇等主演的《逆天奇案2》今日(1日)首播，劇中多位演員以及總監製劉家豪等在開播前，在電視城舉行造勢大會。首集有不少人物驚喜登場，包括有黃庭鋒客串做急症室醫生，孫耀威則扮演醫學專家，首集更見到麥玲玲以富豪身份現身，但根據無綫發布的劇照，玲玲稍後應還有戲份，而且今日她也有出席造勢大會。

《逆天奇案2》首播活動花絮︰

孫耀威麥玲玲客串

首集大量駁火中槍場口 首集除了交代了張頴康角色及上輯的「殺虎恐襲案」，當然有大量開槍、動作場口，劇情提到非洲某國家政要來港，陳展鵬、黃智賢等人奉命提供保護，但遇上特種部隊，令大量警員中槍死亡及受傷，就連政要最後都身亡。由於特種部隊成員仍然留港作奸犯科，展鵬及黃智賢等接手調查。第二輯首集跟上輯首集一樣有大量警員跟外籍特種部隊駁火場口，似是來個首尾呼應。然而，首輯有錢小豪一出場即慘死，令人留下深刻印象。

外籍演員搶晒fo 雖然今次首集一樣有大量角色中槍倒地受傷，但最意想不到的是網民竟然留意劇中一名外籍演員。該名演員不但後生，長得亦頗俊俏，在劇中更大展身手，跟黃智賢滾落山坡再被對方及展鵬踢落山，其後起身再跟他們二人和容天佑打到飛起。預告見到他明天將會再出現，預告見到他一個轉身拿起手槍，然後再跟展鵬在貨車上激戰。

證券model真身是誰？ 有網民發現這名演員跟證券公司請來拍廣告的外籍人士非常相似，在廣告中他以廣東話介紹證券公司開戶優惠，就算身穿西裝也難掩他結實的身形。有不少網民非常好奇他的身份，可惜的是片尾沒有播出該名演員的名字。