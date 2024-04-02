逆天奇案2｜靚仔僱傭兵莫浩峰受過英軍訓練 識講廣東話熱愛演戲

陳展鵬、黃智賢、林夏薇主演的《逆天奇案2》今晚播出第二集，故事談及麥玲玲跟僱傭兵捲入殺前哈多爾前財長，首集登場的靚仔僱傭兵莫浩峰(Sebastian )原來曾拍攝多個廣告及參與過電影、電視拍攝，包括《拆彈專家1、2》、《潛行》；無綫過去播出的《飛虎》系列、《奪命提示》等等。 連登仔更找到當年他在杯麵廣告中的露肉演出︰

同陳展鵬黃智賢一打三 Sebastian 在第二集更有不少戲份，除了與展鵬及黃智賢兩個有大量對手戲外，更與麥玲玲同場講數，其後更在前財長的家中展開激戰，繼而與展鵬及黃智賢在山坡上追逐，最後更跳上貨車，加入容天佑後，變成一打三的場口，但Sebastian 的身手太犀利，三人更打到落車，最後他被飛虎隊射頭身亡倒地。 展鵬提到今次跟他們對手的僱傭兵是軍人︰「我哋要同真軍人去拍呢啲戲，軍人嘅體能係超出我哋可能10到20倍，始終我哋都係演員。所以今次套劇可以有一種咁真實同埋咁震撼嘅感覺，都係要多謝幕後安排我哋同到真係好好嘅特技演員同真軍人交流。今次我覺得好真實，我哋由第一單Case就開始捱打，我哋係要靠意志同責任去堅守番個崗位。」並指首兩集的打鬥場口是非常辛苦。 《逆天奇案2》格鬥場口︰

莫浩峰曾接受過軍人訓練 《am730》於是向Sebastian 求證，原來他曾接受過三年英軍訓練，因此對用槍的方法特別熟悉，而且他亦曾學習過洪拳、MMA及特技訓練。 他表示今次是他首次在《逆天奇案2》展示如此多武術動作，坦言非常開心香港仍有這類動作片。他稱香港的動作戲是非常有名，自己很榮幸可以參與其中，亦很感激在動作特技前輩的指導下完成角色。他認為觀眾對動作、槍戰、CGI效果的肉搏戰有需求，自己是非常有興趣拍攝動作片，並希望在未來日子可以展示更精彩的演出。

爸爸是香港工程師 Sebastian透露其父是香港人，但在十年前因心臟病離世，生前是一位工程師曾參與香港機場、青馬大橋及港鐵站興建等項目，而母親是奧地利人。雖然自己在香港成長，但因為父親工作太繁忙的原故，在家中大都是用英語及德文跟家人溝通。至於廣東話也是在父親離世後，才開始努力學習，現時自己用廣東話跟別人溝通是沒有問題，但書寫上仍是學習階段，他亦努力練習普通話。

特別愛演戲 他透露於2013年開始投入演藝工作，特別在學識廣東話之後，令他獲得不少演出機會，笑言現階段他獲得的角色都是以英語對白為主。他坦言非常熱愛演戲，自己都要苦練演技及上堂學習動作特技。為了在香港發展演藝事業，亦成為他學習廣東話的動力，希望可以讓自己在日後的演出更有吸引力。

酷熱拍攝展鵬黃智賢無埋怨 談到今次拍攝《逆天奇案2》的情況，他大讚陳展鵬及黃智賢非常專業，他形容展鵬是非常謙虛的人，而黃智賢為人就很有趣。他坦言雖然大家都受過訓練，但受傷仍是少不免，令他最佩服的是因為拍攝時間正值香港最熱的時間，就算過程有幾辛苦及熱，展鵬及黃智賢都從沒有怨言。 雙腳腫晒行catwalk 他稱拍攝其中一場打鬥戲，他的腿其中一個位置被踢很多次，最後搞到又腫又痛，而第二日就要為時裝周行天橋，當時自己只好盡力忍痛及裝作沒事的行天橋。談到最後一場戲，因為要穿超厚衣服加上不同裝備，在酷熱天氣下拍攝近15小時，自己最後都捱不住，完成的時間雙腳抽筋過不停。他表示雖然非常辛苦，但非常滿足可以在不用替身下完成所有動作，也很開心觀眾可以欣賞到這樣精彩的演出。