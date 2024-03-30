逆天奇案2｜馮盈盈自爆將成人妻 陳展鵬開心延續森Sir一角

無綫劇集《逆天奇案2》將於下周一啟播，昨日(29日)劇中一眾演員出席宣傳活動，但林夏薇、方力申及高鈞賢未有現身，但林夏薇與方力申事前拍下短片預告自己的角色及動向。黃智賢特別向劇中蔣祖曼送花，笑謂「無論任何節日，我都會送花俾你，包括清明節！」令全場笑爆。

大會播出林夏薇的短片，陳展鵬、黃智賢、蔣祖曼表示要借花送薇薇，於是他們又把花束放向電視機前，未幾他們發覺感覺怪怪，笑稱還是合照算了。之後眾人邀請監製劉家豪上台跟大家合照，早前宣布退休的他遂邀請一眾台前幕後，包括有份客串的梅小青上台大合照。

陳展鵬、林夏薇及馮盈盈在上一輯的《逆天奇案》陷入三角關係，盈盈更被封為「國民妖精」被人鬧爆，今輯再度現身，她甫出場就表示今集成為人妻，絕不會介入任何人的感情，反而更會幫手撮合展鵬與薇薇。展鵬在旁笑謂︰「上次搞完我哋，佢依家要自保先！唔好俾人搞到，所以要成人妻！佢個角色係會想彌補啲嘢！」從預告見到她與高鈞賢有不少對手戲，但盈盈表示跟方力申也有關係，展鵬稱加埋自己跟薇薇，隨時變成五角關係。

展鵬提到角色在一輯是談到「男人之痛」，今輯角色在愛情上會沉澱及反思，大家都變得成熟，但在新一輯仍是延續上一輯的感情，他希望觀眾繼續支持。他表示自己從未試過完整參與任何劇集的續集，今次《逆天奇案》是他的新紀錄。

翻開紀錄，展鵬在《巨輪2》中只是特別形式出場，戲份不多，相反今次他在《逆天奇案》系列可以完整地參與。問到何會想開第三輯時，他表示有的話當然贊成，自己也很愛拍警匪片題材，但就要看家豪哥是否願意延後退休計劃。