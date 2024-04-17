逆天奇案2｜高鈞賢曾淪為御用色魔仲要非禮阿婆 連續三劇演好男人獲讚戲外都係個暖男

TVB劇集《逆天奇案 2》昨晚(15日)一集請來梁小冰重返公仔箱，以老人妝演出，是她相隔26年再拍無綫劇，梁小冰老公陳嘉輝亦有份參演，在劇中扮演好心街坊。同一集，大家期待已久由馮盈盈飾演的Ana終於登場。Ana上輯因自責令到森Sir(陳展鵬飾)與阿Wing(林夏薇飾)分手，遂遠走他方離開香港這個傷心地；後來在紐約 與電腦奇才喬天祖邂逅並成為情侶，高鈞賢就扮演好男友天祖一角。

天祖因工作關係 飛往香港並需停留一段長時間，Ana為了天祖終鼓起勇氣飛返香港。原打算勇敢面對過去的Ana，在蘭桂坊與森Sir巧遇一刻崩潰爆喊，令天祖大為擔心。Ana及後向天祖坦白往事，天祖不但未有介意，還決心幫Ana解開心結。連場喊戲影響心情盈盈昨晚一集喊戲連場，內心情緒相當複雜，她受訪時透露事前特意找泰臣「補鐘」，並謂：「事前我搵咗泰臣做我演戲老師，預先排練預演過後先正式拍攝，務求可以更加投入同掌握到劇中嘅感情戲。」講到拍攝當日蘭桂坊人多又熱鬧，會否影響入戲？盈盈說：「好在泰臣老師教咗我一啲投入角色世界嘅技巧，同埋我事先重溫咗《逆天》第一輯喺蘭桂坊拍攝嘅場面，加強咗我嘅回憶令到拍嘅時候更易入戲。」講到《逆天 2》中喊戲連場，盈盈坦言：「今次係我入行以嚟，拍過最多喊 戲嘅一套劇，唔多唔少都會令到我喺拍攝過程中心情受影響。但我收工之後會搵 方法調節自己嘅情緒走番出個角色，我參考咗一啲前輩建議，透過睇書、做運動、聽音樂嚟紓解壓力。」