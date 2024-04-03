逆天奇案2｜麥玲玲變神射手槍法勁過陳展鵬 自備幻彩私伙衫演富婆

不過當霍太帶同2名殺手與巴金見面時，始發現2名殺手終極目標竟是巴金，2人一見巴金便手刃對方，現場隨即爆發槍戰！阿森（陳展鵬飾）、阿力（黃智賢Ben飾）與口水言（容天佑飾）趕到現場，三人與殺手再次上演連場埋身肉搏，口水言更差點被殺手以鐵棍打死，幸好莊家新（董敬文飾）帶領支援趕到現場將殺手擊斃，口水言才逃過一劫，最終霍太因非法操縱股市和串謀謀殺被捕。在這個單元，玲玲姐演出非常搶焦，除了以流利英語講對白外，還親身上陣演出槍戰場口，拿手槍動作更是英姿颯颯，與平時形象大相逕庭，令人大感驚喜。

無綫旗下的專頁《see saw先》就將玲玲在一個單元內的所有服飾列出來，其後更惡搞她開槍的影片稱她手上的是2024最新風水名物「指南槍」，令不少網民爆笑，甚至有網民笑謂︰「麥玲玲殺人本身就係一件『逆天奇案』估唔到劇中第一單案就係『風水師扮富婆殺人事件』。」

有網民發現這次玲玲姐以「套裝裙褲」上陣，她表示目的就是為了配合開槍及動作場口。玲玲姐解釋說：「今次所有衫都係自己特別搵人做，本來家豪哥話其中一套要有條褲，但我覺得自己唔會着得好睇，倒不如做裙褲。」玲玲姐又指由於自己身形與一般女藝人有差異，在不想麻煩服裝部同事情況下，才另外找人度身打造，並感激相關同事全程予以配合及溝通：「Cindy（服裝同事）話要咩款式，我就搵人做，佢哋都有要求架，好以有啲衫要釘珠咁，咁其實for我嚟講都係好好玩嘅。」向來愛在劇中客串的她今次更挑戰開槍，她說︰「揸槍梗係好玩，我鍾意拍劇就係因為可以做到現實中冇可能做到嘅嘢，今次玩得好開心！當然現場有武指教我點樣開槍嘅，唔好睇我咁嘅身形，由於我有做開運動，好似跑步、拎住啞鈴跳舞咁，所以我都幾靈活。」