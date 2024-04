逆天奇案2︱鼓勵林夏薇棄愛陳展鵬 方力申爆與張穎康成最強CP

方力申補充:「我都見到好多網民叫你接受我,展開一段新感情呀!」林夏薇尚未接受小方,但已出現「第三者」張穎康,大家笑言兩人將會是「最強CP」,劇情已爆出原來兩人早因打網上遊戲機時而互相認識,方力申笑指:「我在荒島有了張穎康至有生趣,所以一直很欣賞他,亦想設辦法令他可以再清醒番,不過如果我們團聚,薇薇應該有危險了!」方力申與張穎康更好有默契地即講出他們戲中一句對白:「We've got the heat , We can't be beat(我們狂熱 無法擊倒)!」