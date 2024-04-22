逆天奇案2︱鼓勵林夏薇棄愛陳展鵬 方力申爆與張穎康成最強CP

林夏薇、方力申及張穎康接受訪問時，提到林夏薇再度拒絕陳展鵬示愛，不少觀眾猜測她會否情投方力申，林夏薇稱：「我睇到好多觀眾留言，幾乎比我更融入阿Wing處境，真係好開心觀眾咁肉緊，而且眼利觀眾，見到我眼神逃避陳展鵬演的森Sir，就知道我內心仍是好複雜感情，所以當然還有後續。」

方力申補充：「我都見到好多網民叫你接受我，展開一段新感情呀！」林夏薇尚未接受小方，但已出現「第三者」張穎康，大家笑言兩人將會是「最強CP」，劇情已爆出原來兩人早因打網上遊戲機時而互相認識，方力申笑指：「我在荒島有了張穎康至有生趣，所以一直很欣賞他，亦想設辦法令他可以再清醒番，不過如果我們團聚，薇薇應該有危險了！」方力申與張穎康更好有默契地即講出他們戲中一句對白：「We've got the heat , We can't be beat(我們狂熱 無法擊倒)！」

黎燕珊被尹光稱前輩

飾演林夏薇媽媽的黎燕珊，與客串一集的尹光，同樣落力宣傳，尹光這日更是係剛從澳洲返港，就趕來宣傳活動。尹光指，第一次演TVB劇，當收到家豪哥的劇本，原來是演一位阿伯，但他都一樣好高興，因為有機會演出已開心，更尊稱黎燕珊做前輩，要請教她演戲，珊姐笑言：「不敢當，下次想跟光B去登台就真，雖然今次劇中未有同場，相信一定有合作機會！」

今次《逆2》 收視成績口碑極好，尹光稱澳洲的兒孫都有捧場，兩歲小孫女望住電視都認到爺爺，而珊姐一對仔女亦有支持，仲得好投入俾好多意見，珊姐笑說 :「阿仔就同我講，阿媽你可唔可以唔好咁惡 ! 」