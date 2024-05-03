逆天奇案2 ｜73歲「珠寶大亨」劉緯民相隔30年復出 客串演陳展鵬爸爸

無綫劇《逆天奇案2》昨晚（2日）一集，主要講述森Sir（陳展鵬飾）捲入盜竊風波，而背後搞鬼的卻是冠峰（方力申飾）。昨晚一集尾聲，有久違香港娛樂圈三十多年的劉緯民驚喜登場！緯民哥在劇中飾演展鵬爸爸，今次難得回港客串拍劇，他接受無綫娛樂新聞台訪問時說全因家豪哥：「佢叫我要出嚟見吓人喇！」相隔多年再拍劇，他坦言感覺大不同：「覺得自己好似一個新人咁，依家好似電影方式咁拍攝，以前我哋一個studio就拍晒成場戲，講錯一句對白就要成場嚟過，依家就輕鬆咗啲。」現年73歲的劉緯民拍過不少膾炙人口的作品，並於1985年當紅時選擇急流勇退移民加拿大，後來創立珠寶公司，更被封為「珠寶大亨」。

對於能夠與緯民哥結父子緣，展鵬受訪時直言很開心：「大家都喺亞視做過，細細個都有睇過佢劇集，但當時太細個印象唔係好深刻。雖然佢已經73歲，但係佢真係Keep得非常之好，狀態好好，自己拍劇都好耐冇一個爸爸。可以同佢一齊合作係一個好好嘅回憶，希望大家都鍾意我哋呢段父子情啦！」劉緯民參加TVB第一期藝員訓練班入行，入行初期星路平平，有傳當年他因為與高層鬧不和才被冷待，後來轉投麗的電視，憑《陳真》一劇中的「柳生靜雲」人氣急升，不過在他當紅時就選擇退出娛樂圈，移民加拿大並與胞弟接手父親的生意，其後，更接觸玉石、石英電子錶等，因而被封「珠寶大王」。