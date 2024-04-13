逆天奇案2｜79歲尹光終於登場 首度拍TVB劇對白當歌詞咁背

無綫劇《逆天奇案2》昨晚（12日）一集，最大焦點絕對是首度拍攝無綫劇的「光B」尹光！劇情講述地產發展商欲收購河埔村用地作發展用途，整條村獨欠頑固老人昌伯（尹光飾）不肯賣地，令剛升任村長的啟熙（謝東閔飾）非常頭痕。一日，被灌醉的啟熙再去昌伯家進行遊說，遭激動的昌伯拎起拐杖狂打，啟熙一時情急將昌伯推倒，翌日傳出昌伯死訊，啟熙因此被控誤殺，啟熙的懷孕太太恩（菊梓喬Hana飾）即請求Hazel（蔣祖曼飾）幫助，最終發現昌伯死因是家中平安鐘失靈以致失救致死 ！

現年79歲的光B將角色頑固特質演繹到位，講對白時中氣十足兼相當流利。《逆天2》是光B首次拍攝的無綫劇集，問到為何願意接受挑戰？光B受訪笑言：「係監製家豪哥邀請嘅，佢叫到咪試吓囉。」問到拍攝難忘事？他笑說：「因為今次入咗新界嘅村屋拍攝，嗰度又多樹，當日又咁啱落雨，好多蚊蟲，咬到周身都係！」光B坦言覺得拍劇挺好玩，事前自己亦做足準備功夫：「收到劇本後，你要背熟晒入面嘅內容，同埋要揣摩個角色，咁先為之一個好嘅演員。背對白都幾難，但要將勤補拙，讀多啲背熟啲，當係歌詞咁背囉。」會否戲癮大發想再拍劇？光B說：「最緊要睇角色適唔適合自己，如果適合我都會玩落去，因為我鍾意向難度挑戰。」 官方釋出相關拍攝花絮，光B與Hana和謝東閔有不少對手戲，三人亦合作得相當愉快，光B未埋位前更與Hana合照留念。問到與兩位合作感覺，光B大讚：「Very Nice啦佢哋，又好傾又好玩，又好照顧我！」