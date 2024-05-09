逆貧大叔｜《韓戲逼人》導演申延植三度夥拍宋康昊 少女時代成員Tiffany驚喜參演

Disney+將於5月15日推出由康城影帝宋康昊主演的最新原創韓劇《逆貧大叔》，由於屬宋康昊出道33年以來首次拍劇，加上更屬他與名導申延植繼電影《一勝》及《韓戲逼人》之後，兩人第三度合作，自然成為廣大劇迷信心保證。

夥拍卞耀漢

宋康昊出道後首次演出連續劇，飾演人稱「三食大叔」，願景韓國人人都有一日三餐温飽、游走政商權貴的幕後操盤者，將會進一步展現宋康昊的個人魅力與超卓演技。舞台劇演員出身的宋康昊，在韓國電影於亞洲冒起時已擔當重要崗位，他與一眾頂級大導演如朴贊郁、奉俊昊、金知雲、李滄東等合作，直至2019年，宋康昊以《上流寄生族》進軍荷李活，2022年憑《孩子轉運站》榮膺康城影帝。貴為國際級影帝，宋康昊十分喜歡香港電影，於芸芸香港演員當中，宋康昊最欣賞周星馳，鍾愛《功夫》及《少林足球》（周星馳亦曾聲演其電影作品《茅躉王》）。不過宋康昊自知欠缺導演必須的強勁現場執行力，斷言不會如周星馳般踏上導演之路，將會繼續專注於演員事業。

《逆貧大叔》另一位實力演員卞耀漢亦叫觀眾期待；卞耀漢於2022年憑電影《韓山島海戰》一舉奪得青龍、大鐘、百想三大電影頒獎禮最佳男配角，今次是繼2018年演出《陽光先生》後，時隔六年再度參演劇集。今次於Disney+韓劇《逆貧大叔》中飾演宋康昊的手足，一同為塑造安居樂業的國家而奮身挑戰權貴，定必成為其演藝生命當中的重要一戰！