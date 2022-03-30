逐流時代｜麥明詩水著登場搞到麥子樂硬晒軚 首集未見黃德斌

亞洲電視旗下的亞洲心動娛樂（AMM心娛）首部劇集《逐流時代》於昨日(29日)上架，由金牌監製戚其義執導、亞視副總裁林文龍擔任製作人，並由麥明詩、黃德斌、麥子樂、崔加寶、林耀聲和黃又南等參與演出。不過，首集近乎所有人物已經現身，惟獨欠黃德斌。

由於今次是麥明詩相隔3年再度參與拍攝的作品，加上事先張揚她有大量激情戲、性感場口，當然成為全劇焦點。首集她先到一間被迫結業的舊式茶餐廳參觀，與麥子樂擦身而過。及後麥子樂在泳池遇到麥明詩，隨即被她吸引住。片中見到她穿綠色比堅尼泳衣，鏡頭亦由上至下，近鏡拍攝麥明詩的身體，可說是大飽眼福。之後她隨即跳落水又很快的上水，而鏡頭亦是讓大家可近距離欣賞到她fit爆的身材。在泳池旁的麥子樂的表情，絕對表達到一眾男網民的心聲。

麥明詩水著這一幕長達45秒，成為首集精華。她亦把這段分享到她的社交平台，並取笑麥子樂「有人成世未見過女人」，而對方就搞笑回答說︰「我個反應係點解你跳完水又要即刻上水呀！」網民就大讚製作團隊非常了解他們的口味，又指鏡頭影得非常準確，亦有人笑麥明詩跳落水時太大水花。

何啟南過檔AMM？

不過，另一焦點就落在出場僅得數分鐘的何啟南身上，事關他是無綫藝人，今次在劇中扮演崔加寶的老公、麥子樂的上司，從麥明詩劇中的名字，以及與麥子樂、崔加寶的互動，何啟南始乎與麥明詩有非比尋常的關係。

何啟南與無綫屬基本合約，而麥明詩則是部頭約，早在拍攝開始前，林文龍親電樂易玲著她借出麥明詩，當時他透露AMM本身藝人不多，所以會在不同平台尋找適合的藝人參與節目，相信林文龍亦是看好何啟南，於是邀他參與拍攝。