這裡是吾家｜《阿甘正傳》鐵三角再續前緣 湯漢斯：AI讓我死後可以繼續拍戲

由湯漢斯（Tom Hanks）主演的荷李活新片《這裡是吾家》（Here），改編自 2014 年的同名漫畫小說，主要場景設定在新澤西州的一個客廳，橫跨多個時間段。製作團隊並沒有為不同年齡的角色選用不同的演員，而是利用AI技術對湯漢斯和羅賓活麗（Robin Wright）的外貌進行即時修改。AI 換臉的速度之快，就連湯漢斯也嘖嘖稱奇：「最驚奇的是﹐這是完全即時的。我們不必等上八個月的後製。拍攝現場有兩台監視器，一台的畫面來自鏡頭實際拍攝，另一台則是只慢不到一秒的我們『深偽』加工後的影像。也就是說我們能當場看到自己不同年齡的樣子。」

湯漢斯最近接受BBC採訪時表示：「AI可以重現我的形象，讓我死後可以繼續拍戲，繼續我的演藝生涯。」然而，湯漢斯也坦言，AI 技術的發展會帶來藝術道德和知識產權等方面的挑戰。儘管AI技術為電影行業提供了新的可能性，但在應用時仍需謹慎考慮其潛在影響。

《這裡是吾家》由30年前的奧斯卡最佳電影《阿甘正傳》（Forrest Gump）班底聯手打造，奧斯卡金像導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）與片中男女主角湯漢斯、羅賓活麗再續前緣，合作講述一個關於愛、失去、歡笑和生活的故事。改編自 Richard McGuire同名漫畫，講述在嬰兒潮世代出生的理察（湯漢斯飾）與女友瑪嘉烈（羅賓活麗飾），由十餘歲認識到拍拖、結婚，然後終老，橫跨數十年的人生歷程。帶領觀眾走進一個美國家庭的客廳中，以不變的視角，靜靜凝視人來人往，陪他們度過一整個世紀悲喜交集的生活日常。由「這裡」，開展一段電影時光之旅。《這裡是吾家》由高先電影有限公司發行，已在香港正式上映。