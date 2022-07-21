通靈之王｜功夫小子景峰被淘汰 網民覺得好合理：功夫都可以通靈

TVB通靈選秀節目《通靈之王》充滿追看性及話題性，成功吸引網民熱烈討論。節目由梁思浩帶領靚女新人王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）擔任主持，並搵嚟多位玄學家為節目提供中西玄學相關專業知識，並搵嚟15名參賽者參加通靈比賽，當中包括錢小豪及郭秀雲嘅兒子「功夫小子」龐景峰，不過佢喺噚晚（20日）最新嗰集已經被淘汰。

31歲嘅龐景峰，出生於武術世家，曾參與唔少武術電影。佢喺節目中聲稱可以靠功夫感應靈界，透過打出功夫請示「地仙」。景峰每次出場都有驚喜，好似早前佢已經估出暗藏喺地氈底嘅紙上號碼，去到噚晚佢運用花槍估邊位係公認嫁得好嘅女士，點知佢打出功夫後直指4號女士為幸福女生，感覺非常兒戲，連嗰位「4號女士」喺事後訪問都話覺得佢係亂指。之後，節目安排參賽者道出素人Quin嘅坎坷情路經歷，景峰就話Quin係早婚，亦係一段錯嘅婚姻，同時佢喺冇幾耐之前同另一半已經離婚或分手。而Quin亦覺得佢係最唔準嘅一位，同時連Quin戴戒指都冇為意，連基本嘅觀察力都不足，最後景峰更被淘汰。

網民：功夫小子係咪嚟搞笑㗎？

節目播出後，唔少網民都認為佢好流及被淘汰係正確，留言話「好明顯冇咩料到」、「我覺得foul 景峰十分合理，佢根本亂咁指，只係好彩估中，20%機率估中唔出奇，思浩都焗住要俾分佢。悟能係通靈嘅北帝唔擅長姻緣事項，我接受佢解釋，畢竟佢入十強時真係有料通到靈。景峰入十強時估數目字都易估，通靈程度成疑。思浩都一早睇出佢冇料，所以句句都明讚暗寸。」、「白卡小子終於走」、「功夫仔感覺真係好流」、「功夫小子係咪嚟搞笑㗎？」、「功夫小子勁爆笑，冇咗佢，喜劇感爭咗啲，Depp真係好勁，改姓都講中」、「功夫通靈真係好冇feel」、「九唔搭八 少林功夫加唱歌」、「佢都好九唔搭八，似登腳陪跑」、「功夫都可以通靈 跳舞沖涼跑步食飯都可以通靈」、「景峰睇到好尷尬」及「呢個假咗啲喎」等等。

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