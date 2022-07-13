通靈之王｜梁思浩被網民嫌表情誇張作狀 北帝代言人／女巫公主獲讚有料到

梁思浩與TVB決裂18年，早前獲TVB總經理曾志偉親自邀請回巢，並擔任通靈選秀節目《通靈之王》監製兼主持，梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）擔任主持，邀請15名參賽者參加通靈比賽，仲搵嚟玄學家李居明、麥玲玲、西洋魔法顧問Jessica等為節目提供中西玄學相關專業知識。節目喺前晚（11日）首播，而家就同大家睇下網民有咩反應啦！

抄俄羅斯《通靈之戰》？

《通靈之王》係香港首個通靈選秀節目，節目雲集15名自稱「通靈專家」嘅參賽者，佢哋需要拎出看家本領，爭奪首輪10個出線資格。而俄羅斯最長壽及最受歡迎嘅靈異節目《通靈之戰》同樣係一個通靈者比賽嘅真人騷，參加者通過不同嘅測試，例如搵嘢、查案、透視等去找尋真相，而最後就由觀眾投票揀選最強嘅通靈者。唔少網民睇完《通靈之王》後都認為節目有抄襲之嫌，留言「完全係抄俄羅斯通靈之戰，不過人地拍得真好。」、「擺明抄，又做唔到人地水準」、「連個名都抄埋俄羅斯，通靈之戰」、「抄通靈之戰？？ 應該搵茱莉王客串」、「炒俄羅斯果套 通靈大戰」及「TVB最叻就係抄同抽水」等等。

梁思浩表情誇張

梁思浩帶領王嘉慧及伍韻婷主持《通靈之王》，不過唔少網民都認為佢表情過於誇張，例如「靈魂談判師Depp」念天語時佢就話自己成身震及誇張地話Depp念經時有蝙蝠飛過等等，網民留言話「佢嗰驚樣真係好浮誇」、「七情上面、好假！」、「佢真係好作狀令人反感！本來好鍾意睇這類節目」、「睇見個作狀王男主持，就立刻轉去看J2台。」、「見到梁思浩都唔想睇，好作狀⋯⋯」、「好X假下，梁思浩」、「個死人樣 以為有咩 X 蝙蝠 X你個街」、「淨係睇梁思浩個樣已經好X想笑，佢個樣成日好似便秘咁」及「梁生....你啲演技out晒喇」等等。

「北帝代言人悟能師傅」＆ 「女巫公主慧慧」有料到

節目已經播出兩集，多位參加者陸續登場，例如「二十萬網紅C姐」、「北帝代言人悟能師傅」、「泰皇使者Call」、「功夫小子景峰」、「見習陰陽師嘉敏」及「女巫公主慧慧」等等，當中有參加者被網民指流流地及好有神棍嘅感覺。相反「北帝代言人悟能師傅」及「女巫公主慧慧」就被網民大讚有料到，悟能師傅請北帝上身後形容到物件係一隻銀色嘅熊仔，成功答到梁思浩車匙嘅飾物，而慧慧就先後為Cathy及梁思浩占卜，分別講出二人最痛之處。網民留言大讚：「睇完當佢無做假，最勁應該係北帝。其他反而都可以解釋到。」、「睇咗咁多位，如果冇做假，肯定最勁北帝神功果位！」、「係呀！估車匙唔叻。估飾物熊仔先至勁料」、「女巫有啲料到」、「好似幾堅下咁 今集慧慧係咩派系」、「最後果個巫女好似幾堅，啲人反應好似都幾真」、「北帝同女巫都勁」及「唔覺思浩會玩到咁盡，慧慧似真係有料到，今集最勁係佢」等等。

女主持好靚女

新人王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）主持《通靈之王》，唔少網民都話佢哋好靚女，係節目嘅亮點，留言話「兩個女主持都幾得」、「其實最想係睇兩個女主持，幾靚女，好吸引」、「只睇 Juliana」、「Cathy 幾正咁」、「個節目其中一個亮點」、「伍韻婷幾靚女！」、「D女正到」及「最好睇兩條女」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載