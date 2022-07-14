通靈之王｜落選港姐王嘉慧主持獲網民關注 擁有高學歷兼爸爸係傢俬大王

TVB通靈選秀節目《通靈之王》充滿追看性及話題性，吸引網民熱烈討論。節目請嚟梁思浩帶領靚女新人王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）擔任主持。除咗15名自稱「通靈專家」嘅參賽者之外，王嘉慧亦成為焦點之一，備受網民關注。

現年27歲嘅王嘉慧，自細成績優異，成功考入名校聖保羅男女中學，之後再喺英國公開試GCE AL中考獲5A*優異成績，之後喺倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及Dean‘s honour list。Cathy畢業返港後，再喺中文大學修讀法律博士。

爸爸大有來頭

至於家族背景方面，王嘉慧嘅爸爸係著名傢俱公司創辦人，有「內地傢俬大王」之稱，公司曾經係美國上市，喺內地就有大約300間加盟店。不過佢畢業後，並冇選擇繼承爸爸嘅事業，亦冇從事心理及法律方面嘅工作，反而係做模特兒及考健身教練專業資格做私人健身教練。

身高170cm嘅王嘉慧，身材纖瘦又高挑，參選2021年港姐時被視為三甲大熱人選之一，不過可惜大熱倒灶。Cathy加入無綫大約一年，除咗做《東張西望》主持之外，亦有參與劇集拍攝工作。早前佢客串《愛·回家之開心速遞》，飾演接龍集團市場部職員兼阿壯（焦浩軒飾）心儀對象Gina就有唔少戲份，而家再同梁思浩擔任《通靈之王》主持，睇嚟公司都睇好佢啦！

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