速命道｜劉德華難忘與柯受良颱風下拍《笨小孩》MV 林嘉欣自爆係惡死司機

由已故「亞洲第一飛人」柯受良(黑哥)次子柯有謙首次執導，黑哥長子柯有倫、邱炳豪編劇的飛車電影《速命道》，請來影帝劉德華(華仔)及影后林嘉欣(Karena)特別演出。華仔與黑哥感情深厚，毫不考慮便接演，談到跟故友最深刻的合作經驗，首選必然是颱風下拍1998年推出的《笨小孩》MV，大讚黑哥是對工作很有熱誠的人， 「我跟黑哥、吳忠憲在刮颱風下走到街上走來走去，雖然很傻氣， 但大家一條心像兄弟們無懼風雨的完成拍攝。」MV中三人在街頭避雨，又幫手移走路上被大風吹斷的樹枝，完美體現笨小孩的精神。《速命道》於本月29日在香港上映。

華仔曾助柯受良照顧兩子 華仔續稱，「期望年青人為電影寫下新的一個篇章。這次能夠與有謙合作，既是緣份，也是一次有意義的傳承，希望未來日子可以看到他更多的作品。也許是自小受爸爸的熏陶，他們兩兄弟都很愛賽車，所以對賽車題材的電影有一份情意結。雖然有謙在電影導演的崗位上仍是新人，但看得出兩人對電影很有熱誠、才華 。」事實上柯氏一家與華仔真的交情甚深，導演柯有謙表示：「兒時爸爸柯受良忙著籌備飛越黃河時，都是華哥在照顧我們兄弟，很感謝他的照顧，第一時間就想要邀請華哥參與演出，也感謝他一口答應。」