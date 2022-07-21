連登踢爆莎比亞老婆偷食《深夜綠文》慘成真 一年後出新書補完結局？

【2022年7月21日更新】 幾多對持續愛到幾多歲？去年連登網民發帖，指自己一名朋友和老婆相愛9年，卻無意中發現對方偷食，甚至在外共築「愛巢」，有眼利網民發現慘戴綠帽的疑似是網絡作家莎比亞。相不到事件一年後，莎比亞居然再於書展2022時出新書《深夜綠文III》，於IG上暗示是真人真事，將「帽事」寫成書發售。

事件發生後一天，當事人莎比亞於個人Facebook上發帖，感謝各位朋友的關心，「只是獨處時，說我軟弱也好，一想起貓貓們，眼淚就會不自覺地流」。莎比亞又指自己已看清那段感情的現實，會慢慢放下，又指「帽是一世的，但我會努力從這段經歷回復。或許沉澱一段時間後，過一些新生活。大家不用擔心，我會好起來的」。

莎比亞批評連登狙擊

不過莎比亞於回應後便引來大量連登網民於討論區狙擊，他直指「點解我一回覆，即係好似有組織咁喺連登有不同Post 同時夾擊我？但我唔會中計的 大家請相信我行得正企得正，要證明清白嘅唔係我」。他又指「出軌嘅人唔係我係你哋」，更在Facebook指自己已經放棄了這段感情，祝對方幸福。他更在留言中寫道：「我敢講我從來冇食過軟飯，我畢業後返過100毛做小編，大把人證，辭職係因為廣告收入加專欄已經夠用先全職寫作。自己開出版社後更加賺到第一桶金，可以買得起樓，你哋班無聊人想順便落井下石，唔該冇證據唔好亂講啦。」

周一連登討論區有網民出帖指「兩個小學老師偷食」，其中女方為其拍拖9年後結婚半年的好友老婆，因看不過眼決定出帖踢爆兩名教師出軌。從該名網民上載的Whatsapp對話可見，女方以「handsome」、「靚仔小鮮肉」稱呼男方，兩人又在深井租了「愛巢」，女方更找了好朋友「夾口供」去酒店、實際上是約了第三者偷會。